Ausstellung in Fachsenfeld zeigt Bildwelten des Künstlers Carl Spitzweg

Wer in nächster Zeit das Schloss Fachsenfeld besucht, der kann verborgene Kunstschätze aus dem Sammlerkabinett bewundern. Die 41 Exponate stammen von keinem Geringeren als von Carl Spitzweg. Der Stiftung Schloss Fachsenfeld ist es mit der Ausstellung gelungen, besondere Kostbarkeiten ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Die Kunstwerke sind Leihgaben von drei privaten Sammlern aus dem Mittleren Neckar-Raum.

Bei der Vernissage am Sonntag mit rund 100 Gästen äußerte sich Oberbürgermeister Thilo Rentschler erfreut darüber, dass es in Aalen so viele kunst- und kulturschaffende Leute gebe. Man wolle das Schloss Fachsenfeld in dieser Richtung weiterentwickeln. „Aalen ist auf dem besten Weg die Kulturhauptstadt in der Region zu werden“, sagte Rentschler.

Den Einführungsvortag hielt Hermann Schludi, Kunstbeirat der Stiftung Schloss Fachsenfeld. Er betonte, dass Spitzweg, der ja als Ausbund des Biedermeier gelte, viel zu lange in den kunsthistorischen Schatten gestellt worden sei. Die kleinformatigen, vom Publikum gefeierten und unter Liebhabern und Sammlern heiß begehrten Bilder, habe man bis vor wenigen Jahren noch als Dokumente einer Epoche schwerer Repressionen und engstirniger biederer Gemütlichkeit angesehen.

Wer sich jedoch mit Spitzweg genauer auseinander setze, der erkenne, dass man ihn in eine falsche Schublade gesteckt habe. Der Künstler sei nicht vorwiegend Maler des Kleinbürgertums und des privaten Glückes, vielmehr offenbare sich in vielen seiner Werke ein bitterer Hintersinn.

Die Ausstellung offenbare, dass Spitzweg weit über das rein idyllenhafte und romantische Ambiente hinausweise. Der Künstler kreierte auch knitze, lakonische Zustandsbeschreibungen seiner Epoche. Bei aller vordergründigen Gutmütigkeit müsse man seine Bildwelten vor allem als zeitkritische Einlassungen sehen, unterstrich Schludi. Er zähle heute zu den führenden deutschen Künstlern des 19. Jahrhunderts und zu den bekanntesten Vertretern der Münchener Malschule.

Die Fachsenfelder Ausstellung gliedert sich in fünf Bereiche: Dem ehemaligen Esszimmer mit den „Kleinstadtidyllen“, der grüne Salon zeigt Figuren im romantisch angehauchten Naturambiente, im ehemaligen Schlafzimmer sind heimatlich-ländliche Landschaften dokumentiert, im letzten Raum befinden sich „skurille Individuen mit ihren Eigenheiten“, und das Eingangsfoyer reflektiert die Themenwelt des französischen Vorimpressionismus. Die Besucher können im wahrsten Sinne des Wortes in die künstlerische Welt von Spitzweg eintauchen und zwar als digitaler Bestandteil eines Bildes.

Die Vernissage wurde von einem Klarinettenensemble der Musikschule Aalen niveauvoll musikalisch umrahmt. (ehü)