Ausstellung: Hannes Münz und Helmut Schuster – Zwei Maler von uns

Der Bund für Heimatpflege zeigt in seiner nächsten Ausstellung in der Museumsgalerie Wasseralfingen im Bürgerhaus vom 17. Oktober bis 10. Januar 2021 Arbeiten von Helmut Schuster und Hannes Münz. Für die Eröffnung am Donnerstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr ist eine Anmeldung beim Bezirksamt Wasseralfingen erforderlich.

Bei der Vernissage im großen Saal des Wasseralfinger Bürgerhauses wird nach Begrüßungsworten von Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Ortsvorsteherin Andrea Hatam Manfred Saller in die Ausstellung einführen. Für den musikalischen Rahmen sorgt Andreas Brune an der Querflöte.

Helmut Schuster (1939 bis 2010) und Hannes Münz (1940 bis 2018) waren Schulkameraden am Schu-bart-Gymnasium. Sieger Köder weckte in seinem Unterricht bei ihnen die Begeisterung für die Kunst. Was dazu führte, dass beide Schüler nach dem Abitur an der Akademie für Bildende Kunst in Stuttgart Malerei studierten und sich nach dem Abschluss zu profilierten Künstlerpersönlichkeiten entwickelten. Mit ihrem eigenständigen Schaffen, vorzugsweise auf dem Gebiet der Malerei, begeistern sie in der Kunstszene der Ostalb und weit darüber hinaus zahlreiche Kunstfreunde.

Nach einer erfolgreichen über vier Jahrzehnte währenden äußerst kreativen künstlerischen Arbeit, in der sie immer wieder auch Kontakte mit ihrem früheren Lehrer Sieger Köder pflegten, verstarb zuerst Helmut Schuster, gerade erst 70 Jahre alt geworden, 2010 in seinem geliebten Wasseralfingen. Hannes Münz überlebte seinen Malerkollegen um acht Jahre und fand 2018 in Aalen, wo er geboren wurde, die letzte Ruhe. Beide durch und durch schwäbische Künstler zeichnete eine große Verbundenheit mit ihrer Heimat aus, die sich wesentlich auch im Werk wiederfindet.

Zu Ehren dieser beiden Vollblutmaler, die in den letzten zwölf Monaten 80 Jahre alt geworden wären, zeigt die Ausstellung wesentliche Stationen ihres künstlerischen Wirkens, das bleibende Spuren nicht nur auf der Ostalb hinterlassen hat.