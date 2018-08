Aussteller für das Herbstmärktle gesucht

Das Herbstmärktle findet am Freitag und Samstag, 5. und 6. Oktober, auf dem Aalener Spritzenhausplatz statt. Noch können sich Aussteller zu den Themen Hobby, Handwerk, Mode und Kulinarik einen Platz sichern. Das Angebot richtet sich an alle Kreativen aus der Region und kann auch ohne Markterfahrung in Anspruch genommen werden. Für beide Tage wird eine Gebühr von 70 Euro erhoben, der Platz unter den Bäumen entspricht einer Grundfläche von drei auf drei Metern. Auf Wunsch können größere Flächen gebucht werden.

Weitere Infos gibt’s unter www.prottjekt.de oder 07361 / 52-2521.