Der Bebauungsplan „Rombacher Straße östlich der Hochschule“ wurde vom Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung einstimmig angenommen. Außerdem wurde die Frage gestellt, ob in dem neuen Wohngebäude, am Kino am Kocher, tatsächlich kein geförderter Wohnbau vorgesehen sei. Bürgermeister Wolfgang Steidle bestätigte das. Der Vertrag sei unterschrieben worden, bevor der entsprechende Beschluss des Gemeinderats umgesetzt worden sei.