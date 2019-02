Dem KC Schrezheim ist am 16. Spieltag der 2. Kegel-Bundesliga mit 6:2 Punkten und 3442:3209 Kegeln ein wichtiger Auswärtssieg gegen Blau-Weiß Peiting gelungen. Auf den schwer zu spielenden Bahnen, waren vier starke Einzelergebnisse der Garant für einen deutlichen Sieg im Abstiegskampf.

Im Startpaar spielten Kai Hornung gegen Thomas Ludwig und Fabian Lutz gegen Matthias Hüller. Der KC war von Beginn an am Drücker und setzte Peiting sofort unter Druck. Hornung holte gegen Ludwig mit der Tagesbestleistung von 608:516 Kegeln und 4:0-Sätzen den ersten Punkt für den KC. Im zweiten Duell gab Lutz ebenfalls von Beginn an den Ton an und ließ Hüller mit guten 590:544 Kegeln und 3:1-Sätzen nicht den Hauch einer Chance. Mit 2:0-Mannschaftspunkten und einem Plus von 138 Kegeln standen die Weichen früh auf Sieg.

Im Mittelpaar bekam es Thomas Schweier mit Christoph Sporer zu tun. Srdan Sokac spielte gegen Andreas Schlachtbauer. Sokac verlor zwar den ersten Satz mit 148:154 Kegel knapp, ließ aber in der Folge nichts mehr anbrennen. Am Ende wurde seine starke Leistung von 586:529 Kegeln und 3:1-Sätzen mit dem dritten Punkt für den KC belohnt.

Schweier zeigt kaum Schwächen

Schweier zeigte bei seiner Rückkehr in die Mannschaft ebenfalls kaum Schwächen. Am Ende war er mit sehr guten 599:530 Kegeln und 4:0-Sätzen seinem Gegner deutlich überlegen. Nach dem Mittelpaar führte Schrezheim bereits uneinholbar mit 4:0-Punkten und 264 Kegeln.

Im Schlussdurchgang ließen die Schrezheimer Männer nichts mehr anbrennen, verpassten aber einen deutlicheren Sieg. Christian Winter fand nie richtig ins Spiel und musste sich gegen den sehr erfahrenen Thomas Aigner mit 535:543 Kegeln bei 2:2-Sätzen knapp geschlagen geben.

Fabian Böhm tat sich mit den Bahnen in Peiting ebenfalls schwer und musste den Punkt nach einer schwachen Leistung gegen den Routinier Volker Hikisch mit 524:547 Kegeln bei 2:2-Sätzen abgeben. Am Ende sprechen 3442:3209 Kegel eine deutliche Sprache. Die Taktik von Mannschaftskapitän Christian Winter ging an diesem Samstag voll auf. Durch diesen verdienten Sieg klettert der KC Schrezheim auf den siebten Platz in der Tabelle und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.

Derby steht an

Nach einem spielfreien Wochenende kommt es im Kegeltreff am Kloster zum Derby gegen Königsbronn, auch dort muss der KC aus Schrezheim versuchen wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.