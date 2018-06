Von Schwäbische Zeitung

Internationale Militärseelsorger besuchten auf Einladung des Inspekteurs der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, jüngst zuächst das Taktische Luftwaffengeschwader in Neuburg und dann auch das Hubschraubergeschwader 64 in Laupheim, „um sich ein Bild der deutschen Luftwaffe und deren Auftrag zu machen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Laupheimer Kommodore Christian Mayer konnte dabei eine ganz besondere Besuchergruppe in Empfang nehmen.

Im Rahmen einer einwöchigen Tagung hatten sich 24 Militärgeistliche mehrerer NATO-Länder die beiden ...