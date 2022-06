Ausgleich mit Schlusspfiff bringt SVN nur einen Punkt

In einem hochklassigen Landesliga Spiel legte die Heimmanschaft zu Anfang ein hohes Tempo vor - am Ende stand ein 1:1 (x:x) für den SV Neresheim beim SV Bonlanden. Die Abwehr um Samy Aubele und Sven Lukina standen aber felsenfest gegen die Bonlandner Offenisve um ihren Toptorjäger Yilmaz. So dauerte es bis zur 24 Minute bis Bonlanden zum Torabschluss kam. Aubele zeigte sich in Topform und konnte klären. Aber auch die Neresheimer kamen immer besser ins Spiel und konnten durch die Mittelfeldmotoren Pfeifer und Marianek erste Akzente setzen. Tore waren aber Fehlanzeige. Trainer Andreas Mayer fand in der Halbzeit gute Worte und die Mannschaft spielte jetzt noch besser. In der 65. Minute war es dann soweit. Ein langer Abschlag von Aubele fand den Weg zu Mango. Dieser fackelte nicht lange und zog aus 16 Meter unhaltbar für den Torhüter zur viel umjubelten Führung ab. Bonlanden antwortete mit vielen Offensivaktionen. Es dauerte dann bis zur 92 Minute als Bonlanden einen Freistoß zum Ausgleich erzielte.

Dieser Punkt und bei der Niederlage gegen Ulm haben die Neresheimer den Klassenerhalt fast geschafft. Aber durch eine Konstellation, wenn in der Verbandsliga drei Mannschaften in die Landesliga 2 absteigen, würde der Achtletzte in die Relegation gehen. Also bleibt es noch spannend bis zum letzten Spieltag kommenden Samstag gegen Weilimdorf.