Ausgezeichnet: Kernmaterial mit Ziehharmonikaeffekt wird prämiert

Manchmal lebt der Leichtbau nicht nur vom richtigen Werkstoff an der richtigen Stelle, sondern auch von der richtigen Idee im richtigen Moment. Im Februar wird von der Landesagentur für Leichtbau Baden-Württemberg eine Erfindung mit dem ThinKing ausgezeichnet, welche die Fertigung groß dimensionierter Sandwichverbundbauteile wie etwa für die Rotorblätter von Windkraftanlagen deutlich vereinfachen soll.

Die Ausgleichsstücke aus Kernmaterial mit Ziehharmonikaeffekt der Firma Gaugler und Lutz mit Sitz in Ebnat wirken wie einzelne Teile eines Bausatzes nur mit Federeigenschaft, die Toleranzen ausgleichen und sich dank individueller Oberflächenbearbeitungen wie spanender und spanloser Fertigungsverfahren an Rundungen konturnah anschmiegen können.

Die Landesagentur für Leichtbau Baden-Württemberg präsentiert diese Innovation mit ihrem ThinKing in diesem Februar. Mit diesem Label gibt die Agentur monatlich innovativen Produkten oder Dienstleistungen im Leichtbau aus Baden-Württemberg eine Plattform.

Die Erfindung war vor wenigen Jahren für das Unternehmen Gaugler und Lutz patentiert worden. Doch genau jetzt könnte diese Technologie im Zuge des Ausbaus der Windenergie ihre Wirkung entfalten. „Unsere Erfindung erleichtert und beschleunigt mit ihrem Ziehharmonikaeffekt ganz wesentlich die Fertigung großer Sandwichverbundbauteile – beispielsweise von Rotorblättern für Windenergieanlagen“, sagt Geschäftsführer Dominic Lutz.

Wer schon einmal einen Boden verlegt hat, kennt das Problem. Zu Anfang lassen sich die Fliesen oder das Parkett wunderbar verlegen, doch sobald man sich dem Ende der Fläche nähert, wird klar: Es passt einfach nicht. Dann beginnt das zeitaufwendige Messen, Sägen, Schneiden und Einpassen.

Nicht anders geht es Mitarbeitenden in der Produktion, die große Bauteile – beispielsweise Rotorblätter für Windenergieanlagen – mit Kernschichtmaterial auslegen, um die Faserdeckschichten zu versteifen und die gewünschten mechanischen Eigenschaften zu erreichen. Rotorblätter sind gigantisch – vielfach länger als 75 Meter, manchmal bis 100 Meter lang. Die gesamte Sandwichstruktur kann nicht in diesen Dimensionen gefertigt werden. Dies gilt auch für die Kernschicht. Deshalb wird das Kernschichtmaterial als Einzelteile, analog einem Puzzle, in die Form eingelegt.

Am Ende bleibt durch die zwangsläufigen Fertigungstoleranzen bei den Einzelteilen ein oftmals zentimetergroßer Spalt, der nur schwer zu überbrücken ist. Dann wird das Kernmaterial zeitaufwendig geschnitten oder der Spalt mit Harz verklebt. Beides führt zu Qualitätsunterschieden und ist nicht ideal. Abhilfe will hier Gaugler und Lutz mit seinem Werkstoff-Kit mit Ziehharmonikaeffekt schaffen. Der Kernschichtwerkstoff ist hier mit Nuten versehen, damit sich eine Längsstreckung in eine Raumrichtung erreichen lässt. Zum Einlegen drückt der Produktionsmitarbeiter das Kit leicht zusammen und legt es in den Spalt. Durch den Ausdehnungseffekt passt es sich mit der durch die Nutengeometrie eingestellten Federkraft an den zur Verfügung stehenden Raum an und füllt ihn aus.

Auf diese Weise können laut Dominic Lutz auch komplexere Formgestaltungen bei Verbundbauteilen realisiert werden. Die Erfindung sei vor allem für groß dimensionierte Sandwichbauteile sinnvoll und könne dank ihrer Eigenschaften nicht nur bei der Windkraft, sondern auch in vielen anderen Branchen wie dem Schiff- und Bootsbau, der Luft- und Raumfahrt, dem Schienen- und Straßenfahrzeugbau oder für industrielle Bauteile eingesetzt werden.