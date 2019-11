Ausgezeichnet: Aalen ist ein Vorbild für Nachhaltigkeit

Unter dem Motto „Ausgezeichnet“ haben Staatssekretär Christian Luft vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK), Professor Maria Böhmer, 55 Lernorte, 36 Netzwerke und neun Kommunen für ihr herausragendes Engagement für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) am 20. November in Berlin ausgzeichnet. Die Stadt Aalen hat dieses Jahr erneut gezeigt, wie sich BNE in vorbildlicher Weise umsetzten lässt.

Als Vertreter der Stadt Aalen und der Lokalen Agenda 21 konnten der Leiter des Agenda-Büros und gleichzeitig des Amts für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität, Rudolf Kaufmann, sowie der Sprecher des Agendarats der Lokalen Agenda 21 und Nachhaltigkeitsbeauftragter der Hochschule Aalen, Professor Ulrich Holzbaur, die Urkunde im „Futurium“ in Berlin entgegen nehmen.

Direkt aus Berlin kamen sie am 21. November in den Aalener Gemeinderat, um OB Thilo Rentschler und den Stadträten die hohe Auszeichnung zu überbringen. „Ich bin erfreut darüber, dass unsere großen Anstrengungen beim Vermitteln von Ideen und Projekten zur nachhaltigen Entwicklung erneut gewürdigt wurden. Bereits zum fünften Mal seit 2009 wurde Aalen innerhalb von zwei wechselnden Aktionsplänen der Unesco mit entsprechenden Auszeichnungen bedacht. Durch die 21-jährige Tätigkeit der Lokalen Agenda ist in Aalen ein breites Auseinandersetzen mit Themen der nachhaltigen Entwicklung vorhanden“, sagte OB Thilo Rentschler. Er betonte, dass 2019 deutschlandweit lediglich neun Kommunen mit dieser Auszeichnung des Ministeriums und der Unesco-Kommission bedacht worden waren.

In der Laudatio zur Ernennung in Berlin wurden insbesondere das flächendeckende Engagement der Stadt und die Lokale Agenda 21 gewürdigt: „Die Stadt Aalen treibt die Ausweitung und Verstetigung von Bildung für nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene in vorbildlicher Weise voran. Alle Ämter der Stadt sind über das Agenda-Büro in BNE-Aktivitäten eingebunden. Der Gemeinderatsbeschluss macht Bildung für nachhaltige Entwicklung zum festen Bestandteil des Leitbilds der Stadt. Die Lokale Agenda 21 Aalen setzt seit 21 Jahren die Bildung und Arbeit für nachhaltige Entwicklung in der Stadt Aalen um. Neben bewährten Themenbereichen wie Energie, Europa, Biodiversität, Mobilität und Schulen wird ein neuer Schwerpunkt auf die Bereiche Jugend und Smart Future City gelegt. Die Kommune hat sich durch die Aalener Agenda-Struktur mit Agenda-Gruppen, Agenda-Parlament, Agenda-Rat und Agenda-Büro kontinuierlich weiterentwickelt und hat eine wirksame Bürgerbeteiligung und Vernetzung der Akteure in der Stadt geschaffen.“