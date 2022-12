Ausgezaubert: Die Merlins Crailsheim trennen sich von Trainer Sebastian Gleim

Paukenschlag bei den Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim. Nur einen Tag nach dem 89:84-Erfolg gegen den niederländischen Rekordmeister Heroes Den Bosch im ersten Spiel der zweiten Europe-Cup-Gruppenphase, haben sich die Zauberer von Trainer Sebastian Gleim getrennt. Nikola Markovic übernimmt ab sofort. Wie die Merlins betonen, hat die Entscheidung keinesfalls etwas mit der sportlichen Situation zu tun.

Crailsheim zeigte eine starke Leistung gegen Den Bosch. Die ersten Punkte des Spiels markierte der Crailsheimer Myles Stephens von der Freiwurflinie. Doch der Konter der Heroes ließ nicht lange auf sich warten. Per Korbleger glichen die Niederländer aus. Die ersten Spielminuten waren geprägt von hohem Tempo und schnellen Spielzügen. Nach zehn gespielten Minuten gingen die Zauberer mit einer 19:17-Führung in die erste Unterbrechung.

Das niederländische Team eröffnete den zweiten Durchgang per spektakulärem Dunking. Kurze Zeit später sorgte Captain Fabian Bleck mit seinem Tip-in für den erneuten Ausgleich.

Durch die gute Defense beider Mannschaften fanden die Spieler immer seltener den Weg unter den gegnerischen Korb. Mikalauskas schickte die Heroes Den Bosch mit einem blitzsauberen Dreier in ihre zweite Auszeit. Die Crailsheimer schraubten daraufhin ihren Vorsprung in der sechsten Spielminute des zweiten Viertels auf acht Zähler. Aus dem Timeout heraus verwandelte Lewis nach einem sehenswerten Assist in der Zone und bestätigte seine gute Form der vergangenen Wochen. Rene Kindzeka, traf per Halbdistanzwurf zum 38:27. Doch auch die Rot-blauen ließen sich nicht beirren, halbierten die Crailsheimer Führung. Mit einem Spielstand von 41:38 ging es in die Kabinen.

Zum Start des dritten Viertels präsentierte sich besonders Arunas Mikalauskas nervenstark. Der Litauer netzte ein, Maxhuni legte nach. Die Hausherren schafften es nun wieder besser den Ball zu kontrollieren. Auf die Aufholjagd des niederländischen Rekordhalters reagierte Gleim mit einer Auszeit. Beide Mannschaften trennten jetzt nur noch acht Zähler. Die nächsten Spielminuten gehörten den Gästen, diese schafften durch ihr hohes Tempo das Spiel zu drehen. Dann war Ex-Heroe Edon Maxhuni von der Freiwurflinie erfolgreich und brachte die Crailsheimer wieder in Reichweite. Nach einem gegnerischen Treffer von Downtown endete mit Ertönen der Schlusssirene der dritte Spielabschnitt 57:64.

Zu Beginn des Schlussviertels ließ es Lewis nochmals krachen. Doch die Niederländer nutzten jede Chance und verwandelten. Die Nummer 11 der Merlins war es, die die nächsten Punkte zum 69:72 einfuhr und erneut auf Angriff schaltete. Auch die Zuschauer in der Arena Hohenlohe waren on fire. Maxhuni markierte sieben Treffer und brachte sein Team in der letzten Spielminute mit 87:84 wieder in Führung. Die Stierkampfarena kochte. Nach einem Defensivfoul verwandelte der starke Maxhuni beide Freiwürfe souverän. Am Ende gewannen die Merlins mit 89:84.