Ausgesuchtes und Handgemachtes kommt an

Ist einst das Einkaufscenter Mercatura wegen Ein- und Auszügen in aller Munde gewesen, setzt sich dies jetzt im Kubus Aalen am Markt fort. Zwei Leerstände konnten hier mittlerweile behoben werden. Die Ausbauarbeiten für den Naturkinderladen LiebeVoll im Obergeschoss laufen auf Hochtouren und seit Mittwoch hat auch der Pop-up-Store ZeitRaum seine Pforten geöffnet. Leer stehen indes die Räumlichkeiten im Erdgeschoss, in denen einst das Geschäft Gieggi-Dessous angesiedelt war als auch die Fläche, auf der das Design-Möbel-Café Rosalie bis 30. April seinen Sitz hatte.

Ausgesuchtes und Handgemachtes gibt es seit 2. Mai in dem Pop-up-Store ZeitRaum im Kubus, der von den Kunden bereits nach drei Tagen super angenommen wird, sagt Christina Gold, die hier arbeitet und auch ihre selbst kreierten Ledertaschen, Tabak- und Geldbeutel der Marke CB Sauermann zum Verkauf anbietet. Das Angebot in dem Laden ist vielseitig und reicht von Delikatessen über Kleidung, Kindermode bis hin zu Keramik und und und.

Mit dem Projekt, das Maike Merz von der Agentur Buero Mattschwarz aus Stuttgart zusammen mit Cerstin Hafner, Geschäftsführerin der LütteLotta UG, hier initiiert, sollen Leerstände für kurze Zeit behoben werden. Dass ZeitRaum nicht auf Dauer im Kubus bleibt, findet Michaela Königer aus Ellwangen schade. Denn sie sei von dem Geschäft begeistert, in dem an bestimmten Tagen wie zum Muttertag oder am verkaufsoffenen Sonntag am 6. Mai auch Aktionen stattfinden sollen.

Mieter werden nach wie vor für die Leerstände gesucht, die mit dem Auszug des Geschäfts Gieggi-Dessous und dem Möbel-Café Rosalie im Erdgeschoss des Kubus’ entstanden sind. Während der Unterwäscheladen aufgrund der Umbauarbeiten im Stammhaus am Nördlichen Stadtgraben planmäßig nur für kurze Zeit in dem Einkaufscenter untergebracht war, zog Rosalie nach einem halben Jahr aus anderen Gründen zum 1. Mai aus.

„Es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hätten“, sagt Karen Kronwald, die gemeinsam mit Cüneyt Fettan das Lokal Rosmarie am Sparkassenplatz erfolgreich betreibt.