Ausgesetzte Tiere zum Ferienstart - so ist die Lage in der Region

In den Sommermonaten haben die Mitarbeiter der Tierheime alle Hände voll zu tun. Dann werden vermehrt Hunde, Katzen aber auch Kleintiere abgegeben. Grund sind die Ferien, in die Besitzer die Haustiere nicht mitnehmen können oder wollen.

Bereits zu den Pfingstferien hin stellte Stefan Hitzler, Vorsitzender des Landestierschutzverbands Baden-Württemberg, einen Anstieg bei Abgaben von Tieren fest. Bis zu den Sommerferien stellt er einen massiven Anstieg im Vergleich zum restlichen Jahr fest, so Hitzler. Der Landestierschutzverband betreut etwa 98 Prozent der Tierheime im Land und stellt somit deren Dachorganisation dar.

Abgabeanfragen steigen in Ulm an

Eines davon ist das Tierheim in Ulm. Tierheimleiter Ralf Peßmann berichtet, dass die Anfragen für Abgaben zum Sommer hin deutlich ansteigen. Die Leute können oder wollen ihr Tier nicht mitnehmen und versuchen es deshalb im Tierheim loszuwerden. Nur allein durch die schriftliche Anfrage stehe aber noch nicht fest, dass das Tier auch im Tierheim landet. „Wir müssen nur beschlagnahmte Tiere oder Fundtiere vom Ordnungsamt oder von der Polizei aufnehmen“, sagt Peßmann. Diesen Auftrag hat das Tierheim von der Stadt Ulm übernommen. Bei Abgaben durch Privatpersonen könne das Tierheim auch ablehnen.

Zudem verlange das Ulmer Tierheim auch eine Gebühr, um zumindest einen Teil der entstehenden Kosten zu tilgen. Bei Vögeln seien das beispielsweise, je nach Größe, zehn oder 20 Euro.

Ausgesetzte Tiere, die zum Beispiel an einer Autobahnraststätte oder an einem Baum angebunden werden, seien kein so großes Problem mehr wie in der Vergangenheit. Das liege unter anderem daran, dass Tierärzte Tiere zunehmend mit einem Chip kennzeichnen, der die Daten der Besitzer enthält. Sollte man das Tier also aussetzen und der Besitzer wird ermittelt, bekommt dieser eine Anzeige. Laut dem Deutschen Tierschutz werden für diese Ordnungswidrigkeit bis zu 25.000 Euro fällig.

In kleineren Tierheim wie in Biberach, Aalen oder Friedrichshafen spürt man den Anstieg der Abgaben in den Sommermonaten nicht so deutlich. Die Zahlen blieben gleichmäßig über das gesamte Jahr, bestätigen alle Tierheime auf Nachfrage.

Allerdings steigen die Anfragen nach Pensionsplätzen, so Eva Müller, Leiterin des Biberacher Tierheims. Diese können dort allerdings nicht angeboten werden, da Plätze für Fundtiere freigehalten werden. Man gebe Kontakt entsprechender Tierpensionen oder Privatpersonen weiter.

Pensionsplätze im Tierheim

Anders sieht es im Ulm und Friedrichshafen aus. Dort gibt es die Möglichkeit Tiere während des Urlaubs in Pflege zu geben. In Ulm werden ausschließlich Hunde aufgenommen, in Friedrichshafen bekommen auch Katzen eine Unterkunft auf Zeit. Allerdings bieten beide Tierheime kein festes Kontingent an Pensionsplätzen an, da Notfälle immer untergebracht werden müssen, erklärt Anne Juhre, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Friedrichshafen.

Grundsätzlich stellt Anne Juhre fest, dass vermehrt ältere oder kranke Tiere ausgesetzt werden. Die Tiere hätten oftmals schlechte Zähne, verfilztes Fell oder auch mal schlimmere Krankheiten wie einen Tumor. Diese Feststellung bestätigt auch der Landestierschutzverband. Grund sei, dass die Halter mit hohen Tierarztrechnungen rechnen und das Tier vorher loswerden wollen.

Fundtiere müssen gemeldet werden

Wenn man ein Tier findet oder einem eines zuläuft, sollte man laut deutschem Tierschutzbund das Tierheim oder einen Tierarzt aufsuchen. Dort kann festgestellt werden, ob das Tier eine Tätowierung oder einen Chip hat, mit dem man den Besitzer ausfindig machen kann. Darüber hinaus muss auch das Fundbüro der Gemeinde informiert werden, damit eine Fundanzeige erstellt wird.

„Ein Fundtier kann man als Finder dann selbst versorgen oder es abgeben“, antwortet der Tierschutzbund auf Nachfrage. Bei einer Abgabe ist das Tierheim die richtige Adresse, Ansprechpartner kann die Gemeinde vermitteln. Das Tier zu behalten ist grundsätzlich auch möglich, allerdings kann der frühere Halter noch bis zu sechs Monate nach der Fundanzeige das Tier zurückverlangen. Eine Anzeige ist Pflicht, wer das Auffinden eines Tieres nicht meldet, macht sich strafbar.

Mehr entdecken: Auto kann im Sommer zur tödlichen Falle werden