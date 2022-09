Ausgelassene Stimmung trotz Regen: 1000 Menschen feiern beim Double-A-Festival

„Toll, dass ihr trotz des Regens noch da seid“, rief der Sänger Lostboi Lino der Menge vor der Bühne auf dem Double-A-Festival zu. Dieses hat am Samstagabend rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Bohlschulplatz in Aalen gelockt.

Auch der immer wieder einsetzende Regen während des Konzerts tat der Stimmung keinen Abbruch. Das überwiegend jugendliche Publikum feierte ausgelassen die Acts auf der Bühne.

Mitten in der Menge am Tanzen waren die 17-jährige Lea und die 16 Jahre alte Madita. Sie zeigten sich begeistert von dem Festival. „Ich finde es super, dass das Festival kostenlos ist. So kann es sich jeder leisten, hier die Bands zu sehen.“

Madita freute sich nach zwei Jahren Corona und pandemiebedingt ausgefallener Veranstaltungen endlich darüber, wieder richtig feiern zu können.

Extra für den Sänger Sweed gekommen sind Melina Sieber und Annika Schmidt. Sie lobten die Idee, dass auch kleinere Künstler die Chance bekommen, aufzutreten.

Eigentlich wollten sie auch Nina Chuba als Headlinerin sehen. Die Sängerin, die aktuell auf Platz eins der Single-Charts steht, musste ihren Auftritt aus gesundheitlichen Gründen allerdings absagen.

Spontan mit seinen Freunden vorbeigekommen ist der 18-jährige Vincent Bauer. „Wir haben Musik gehört und waren angesichts dieser anfangs skeptisch. Jetzt sind wir doch positiv überrascht.“

Bereits am Nachmittag startete das Programm des Double-A-Festivals. Bei unterschiedlichen Infoständen und Workshops von Vereinen und Institutionen konnten sich die Jugendlichen auf ihre Bedürfnisse zugeschneiderten Angebote informieren.

Trotz des schlechten Wetters zog der Vorsitzende des Double-A-Festival Vereins, Marius Poppe, eine positive Bilanz. „Es hat alles geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben und der Platz ist voll.“ Einen besonderen Dank sprach er an die 70 ehrenamtlichen Helfer aus. Ohne sie hätte das Festival nicht stattfinden können.