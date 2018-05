Ausgebremst - Flugplatzblasen Ade

Tausende Zuschauer, hunderte Teilnehmer und schnelle Autos soweit das Auge reicht. Das Flugplatzblasen auf dem Elchinger Flugplatz war bislang eines der Highlights für Motorsportfans in der Region. Damit ist aber nun Schluss. 15 Jahre nach dem ersten Event hat es sich nun ausgeblasen. Grund ist laut Veranstalter Oliver Harsch, die Absage des alleinigen Flugplatz-Besitzers, dem Luftsportring Aalen.

Öffentlich wurde das Ende des Motorsportevents durch einen Artikel in der Wochenzeitung „Südfinder“ (31. Januar). Als Grund für die Absage nannte Helmut Albrecht vom Aalener Luftsportring hier: „die Umweltauflagen von Seiten des Landratsamtes“. Da das Gelände Wasserschutzgebiet (Zone III) sei, gehe vom Rennsport eine zu große Gefahr aus, zudem plane der Luftsportring die Landebahn zu erneuern, erklärte Albrecht der Zeitung. Zwischenzeitlich hat sich aber nun auch das Landratsamt gegenüber dem „Südfinder“ (7. Februar) geäußert und darin betont, dass sich an den umweltrechtlichen Auflagen (bestehen seit 2007, d. Red.) nichts geändert habe. Beim Landratsamt glaubt man daher eher an einen Vorwand „um das Flugplatzblasen abzusagen“.

Neuer Standort für Motorsportevent?

Unabhängig von diesem Event habe das Landratsamt den Luftsportring schon seit geraumer Zeit angehalten, die Entwässerungssituation zu verbessern. Diese Maßnahmen würden Luftsportring laut eigenen Angaben zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro kosten. Somit steht also derzeit nur fest, dass das Flugplatzblasen - zumindest - auf dem Elchinger Flugplatz keine Zukunft hat. Gegenüber dem „Südfinder“ äußerte Harsch nämlich: „Vielleicht findet sich eine andere Location.“ Vielleicht gibt es also doch noch Hoffnung für die Fans des Viertelmeilenrennen.