Ausgebrannter Keller in Mehrfamilienhaus: Polizei geht von Brandstiftung aus

In einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Hangweg ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Es handelt sich dabei wohl um Brandstiftung.

Eine der zwölf Bewohner wurde über einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und verständigte die Aalener Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften anrückte und das Feuer rasch unter Kontrolle brachte. Danach wurde das komplett verrauchte Gebäude gelüftet.

Der Keller desselben Hauses hatte schon am 23. Dezember gebrannt. Die Kriminalpolizei hat ermittelt, dass in beiden Fällen mit großer Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung als Brandursache auszugehen ist. Hinweise auf andere Ursachen liegen bislang nicht vor. Konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen gibt es auch noch nicht.

Durch die starke Rauchentwicklung haben neun Bewohner am Mittwoch zumindest leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden von drei Notärzten und mehreren Rettungswagenbesatzungen versorgt und anschließend in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Die leicht verletzten Personen konnten das Krankenhaus am Mittwoch wieder verlassen. Das Haus bleibt wohl eher unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich nach grober Schätzung auf mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 07361 / 5800 um Hinweise auf Personen, die gegen 3 Uhr im Hangweg aufgefallen sein könnten.