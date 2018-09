Wie die Bahn per Twitter mitteilt, kommt es am heutigen Samstag, 22. September, wegen personalbedingter Ausfälle zu Zugausfällen. Betroffen sind der IRE 3224 (8.04 ab Ulm) bis IRE 3235 (19.07 ab Aalen). Die Bahn rät, in diesem Zeitraum die RE-Züge zu nutzen.