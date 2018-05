Am Montag gegen 18.35 Uhr hat ein 27-jähriger Mitarbeiter eines Imbisses in der Schwatzbühlstraße eine männliche Person in einem Nebenraum des Imbisses festgestellt, in welchem er sich unberechtigt aufhielt. Der 27-Jährige forderte den 18-Jährigen auf, den Raum zu verlassen, woraufhin der Eindringling den 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Im weiteren Verlauf nahm der Mitarbeiter eine Schere an sich und versuchte den Beschuldigten von sich wegzuhalten. Dabei wurde der 18-Jährige durch die Schere verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.