Ausbildungsbotschafter besuchen Technischen Schule

Ausbildungsbotschafter der IHK Ostwürttemberg haben an der Technischen Schule Aalen Vollzeitschüler der zweijährigen Berufsfachschule und der Schulform AV dual über ihre Ausbildungsberufe informiert. Damit die Entscheidung für den richtigen Ausbildungsberuf besser gelingt, gaben sechs Ausbildungsbotschafter aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Pflege sowie Wirtschaft die Technische Schule Aalen Einblicke in die Ausbildung. Organisiert wurde der Besuch von Klassenlehrer Alexander Musold und Daniel Waibel von der IHK Ostwürttemberg, der für die Organisation der Ausbildungsbotschafter zuständig ist und Jugendliche auf dem Weg in den Beruf unterstützt.