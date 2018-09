Aus Versehen gebremst: Frau verursacht Auffahrunfall

Eine 41-jährige Autofahrerin hat ihr Auto versehentlich so aprupt abgebremst, dass ein nachfolgendes Fahrzeug keine Chance mehr hatte zu bremsen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7000 Euro. Die Frau fuhr am Montagnachmittag auf der Hochbrücke in Richtung Alte Heidenheimer Straße.

Laut Polizeibericht kam sie an den Schaltknauf ihrer Automatikschaltung, wechselte dabei auf die Stellung „P“ – und blieb stehen. Ein 22-Jähriger, der hinter ihr fuhr, konnte nicht mehr anhalten. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.