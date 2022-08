Aus und vorbei: Pizzeria Da Mario schließt ihre Pforten

Nur noch wenige Tage, dann schließt die Pizzeria Da Mario im Hüttfeld ihre Pforten. Das Ende der dortigen Gastronomie kündigt der Inhaber Mario Maniscalco bereits auf der Homepage des Restaurants an. Auch auf Facebook informiert er seine Gäste darüber, dass die Pizzeria mit angrenzendem Biergarten am 28. August zum letzten Mal geöffnet ist.

Als Grund nennt er auf Facebook persönliche Gründe. Stammgäste sprechen allerdings von Personalmangel. Angesichts von Corona sei es schwer, geeignete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, die angesichts zweier Lockdowns in andere Sparten abgewandert seien. Ein Problem, das alle Gastronomen betrifft. Eine Stellungnahme über die Gründe wollte Mario Maniscalco auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ nicht abgeben. Auch die vergangenen Jahre, in denen er die beliebte Pizzeria in der Max-Reger-Straße betrieben hat, wollte er in einem Gespräch nicht Revue passieren lassen.

Das Ende des familienbetriebenen Lokals im Hüttfeld bedauern indes viele Stammgäste und auch die Facebook-User. Auf die „beste Pizza der Stadt und im Umkreis“ künftig verzichten zu müssen, sei sehr schade. Sie bedanken sich für die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit und für die schönen Jahre.

Mit der Pizzeria Da Mario schließt nicht das erste Lokal an dem Standort im Hüttfeld. Etliche Pächterwechsel hat es hier in den vergangenen über 50 Jahren gegeben. Dass es dort überhaupt eine Gastronomie gibt, ist laut den „Aalener Wirtshausgeschichten“ von Erwin Hafner dem aus Schlesien stammenden Hans Jablonski zu verdanken, der 1968 seinen dortigen Konsumladen in eine Gastwirtschaft umbaute. Probleme blieben anfangs nicht aus. Etliche Anwohner befürchteten eine Lärmbelästigung.

Doch trotz solcher Widerstände hat sich das Lokal in dem Wohngebiet etabliert. Von 1969 bis 1984 betrieb Jablonski dieses unter dem Namen „Museumsstüble“ selbst. Danach wechselten ständig die Inhaber und damit auch der Name des von ihnen jeweils betriebenen Lokals, der von „Bella Napoli“, „Extra“, „Cheval“ über Pizzeria Alfonso bis hin zu „La Grotta“ reichte.

Präsent ist vielen Aalenern noch die Zeit, als Alfonso Rosa das Lokal führte, der sich einst auch als Inhaber des „Rehbock“ in Hofherrnweiler und als Betreiber der „Trattoria“ in Hofherrnweiler einen Namen machte.