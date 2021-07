Aus und vorbei: Der Bottich wird nicht mehr öffnen

Die Tage des Bottich sind gezählt. Die älteste Disco in Aalen hat die Corona-Pandemie nicht überlebt und wird nach fast eineinhalb Jahren Lockdown nicht mehr aufmachen. Was mit dem über 100 Jahre alten Gebäude, in dem auch der Nachtclub White Horse untergebracht war, passiert, ist offen.

Eine Sanierung sei wenig sinnvoll, sagt Rainer Holz, Verwalter der Immobilien der ehemaligen Aalener Grünbaum-Brauerei, zu denen neben der Wilhelmshöhe und der Bierhalle auch der Bottich gehört. Einen Abriss müsse allerdings der Eigentümer Christian Schmid ebenso in die Wege leiten wie einen Verkauf des rund 2400 Quadratmeter großen Grundstücks, der bereits seit einiger Zeit im Raum steht.

53 Jahre ist es her, dass der Bottich im Tanzsaal der ehemaligen Gaststätte Rössle in Unterrombach seine Pforten öffnete. Bei der Einweihung, die in einem Zeitungsartikel vom 13. September 1968 mit der Schlagzeile „Das originellste Lokal im Kreis“ befeuert wurde, spielte kein Geringerer als Manfred Schiegl, der zu den musikalischen Aushängeschildern Aalens gehört und sich als Grandseigneur des Jazz und Swing sowie der Schlager- und Tanzmusik in den vergangenen Jahrzehnten weit über die Region hinaus einen Namen machte.

Wolfgang Fausel (links) und Peter Fausel (rechts) bedauern das Ende des Urgesteins. Gerne hätte Manfred Schiegl (Mitte) noch ein Abschiedskonzert im Bottich gegeben. Doch das ist wegen Corona nicht möglich. (Foto: Greifeneder)

Der heute 82-Jährige war es auch, der mit seinem Manfred-Schiegl-Quartett vor drei Jahren die Veranstaltungsreihe zu „50 Jahre Bottich“ mit einem Konzert in der Kultdisco einläutete. Die Nachricht, dass der Bottich für immer seine Pforten schließt, hat ihn getroffen. Für ihn geht damit ein wichtiges Stück Aalener Geschichte für immer unwiederbringlich verloren: „Und das stimmt mich traurig.“

Viele Erinnerungen verbindet der 82-Jährige mit der legendären Location im Westen der Stadt, die die Schließung vieler Discotheken wie dem Skylight, der Tenne, dem Pub, dem Safe oder dem Hollywood (heute Club del Mar) überlebt hat. „Das Besondere am Bottich war, dass hier über all die Jahrzehnte hinweg Wert auf handgemachte Musik gelegt worden ist“, sagt Manfred Schiegl.

Die Tanzfläche im Bottich, auf der vor fast eineinhalb Jahren Hunderte von Gästen abrockten, ist verwaist. Der Abschied von seiner Disco fällt Wolfgang Fausel nicht leicht. (Foto: Greifeneder)

Denn von Musik aus der Konserve hält der Schlagzeug-Virtuose und ehemalige Kammermusiker bei den Stuttgarter Philharmonikern nicht viel. „Das Lokal für Teens, Twens und Ältere kam von Anfang an gut an“, erinnert er sich. Legendär seien in der Anfangszeit die Tanzcafés am Sonntagnachmittag gewesen, zu der die Aalener in Massen geströmt seien.

Überdies seien etliche hochkarätige Musiker verpflichtet worden. Schiegl denkt etwa an die Musiker von Erwin Lehn, an Günther Leimstoll oder an Peter Witte. Aber auch Schlager-Stars wie Howard Carpendale, Rex Gildo oder Peter Maffay waren im Bottich zu Gast.

Kult seien auch die legendäre Super-8-Schlagerparade Ende der 70er Jahre und später Veranstaltungen wie die Tenne-Nacht, die Pub-Nacht, der Ü40-Beat-Club oder die Jazz-Jam-Sessions mit hochkarätigen Protagonisten gewesen, bei denen der Laden voll gewesen sei. Gelebt habe der Bottich auch von Stammgästen, die ihm über die Jahre die Treue gehalten haben und die das Ende der Disco sicherlich ebenso schmerzt wie ihn und die 20 Mitarbeiter.

Das „Rössle“ war ein beliebtes Ausflugsziel. 1968 öffnete der Bottich hier im Tanzsaal seine Pforten. (Foto: Archiv privat)

Eine Freundschaft verbindet den 82-Jährigen seit Jahrzehnten auch mit Wolfgang Fausel. 1978 hat dieser als Geschäftsführer die Nachfolge von Klaus Lehmann, Heinz Mohring und Walter Pawlita angetreten. Seit 1989 ist er Pächter des Bottich, den er mit viel Herzblut geführt hat. Als bekannter Ringer beim KSV Aalen war der heute 66-Jährige auch ein Anziehungspunkt für zahlreiche Sportler aus der Region.

Fausel hat auch den Nerv jeder Generation getroffen und Ereignisse in Aalen aufgegriffen. Ein Plakat mit Elton John, dem 2007 der Auftritt im Waldstadion (heute Ostalb-Arena) verwehrt wurde, weil der Rasen laut VfR Aalen Ruhe brauche, hängt noch heute im Bottich.

„Um auf diesen Super-Gau aufmerksam zu machen, haben wir damals den gesamten Bottich mit Rollrasen ausgelegt und eine Party veranstaltet“, sagt Peter Fausel, der Bruder des Pächters, der über all die Jahre im Bottich „Mädchen für alles“ war und sich um das Marketing gekümmert hat.

Gemeinsam mit den Fausel-Brüdern begab sich Manfred Schiegl jetzt bei einem Vor-Ort-Termin auf eine Zeitreise durch die Vergangenheit und nahm gleichzeitig Abschied von dem Urgestein im Westen, das zu den ältesten Discotheken in Deutschland zählt und in dem Generationen von Nachtschwärmern über die Jahrzehnte ein- und ausgegangen sind.

Die zu Sitzplätzen umfunktionierten Gärbottiche, die dem Bottich seinen Namen gaben, waren Kult. Ebenso wie die aus alten Bierfässern gefertigten Barhocker, von denen aus die Männer nach schönen Frauen Ausschau hielten. (Foto: Archiv: privat)

Der Blick auf die seit fast eineinhalb Jahren verwaiste Tanzfläche, auf der vor Corona noch Hunderte Aalener und Gäste von außerhalb unter anderem zu der Musik des legendären Bottich-Franz in Person von DJ Franz Rieger abgetanzt haben, macht traurig. Traurig stimmen auch die aufgestuhlten Barhocker und das verwaiste DJ-Pult. Auf den Tischen liegen noch Reste der letzten Faschingsparty in Form von Luftschlangen. „Damals war die Welt noch in Ordnung“, sagt Wolfgang Fausel.

Mit viel Wehmut geht auch Manfred Schiegl durch den Bottich. Gerne hätte er nochmals seine Schlagzeugstöcke in die Hand genommen und ein Abschlusskonzert zum Ende der ältesten Disco in Aalen gegeben. Ein gebührender Abschied ist wegen Corona und den vorgegebenen Regeln allerdings nicht möglich.

Die Pandemie hat auch Wolfgang Fausel dazu bewegt, die Reißleine zu ziehen. Immer von Inzidenzzahlen abhängig zu sein, die einem vorschreiben, wann man öffnen darf, sei keine Perspektive. Überdies würde sich der Betrieb unter den geltenden Corona-Vorschriften mit einer begrenzten Anzahl an Besuchern pro Quadratmeter und Abstands- und Hygienevorschriften nicht mehr lohnen.

Unabhängig davon sei nach wie vor unklar, ob das Grundstück, auf dem der Bottich steht, veräußert wird. Spätestens dann wäre das Ende der Disco besiegelt. Ein Verkauf steht seit längerer Zeit im Raum. Spruchreif sei laut Rainer Holz allerdings noch nichts. Letzten Endes entscheide der Eigentümer Christian Schmid darüber, was mit dem Filetstück passiert.

So mancher hat in all den 53 Jahren im Bottich seine Liebe gefunden, die er auch geheiratet hat. (Foto: Archiv: privat)

Ob nach einer Veräußerung hier Wohnungen entstehen oder das Areal für eine Optimierung der Verkehrssituation in der Hofherrnstraße genutzt wird, habe dieser nicht in der Hand, sagt Holz.

In den kommenden Monaten wird Wolfgang Fausel den Bottich leer räumen. Das Inventar werde größtenteils entsorgt. Unikate wie das Betriebs- und Schankbuch aus dem Jahr 1968 werde er allerdings ebenso behalten wie viele kleine Details, die mittlerweile Sammlerwert haben.

Diese würden ihn auch immer an die schöne Zeit im Bottich erinnern, die jetzt leider vorbei ist. Veranstaltungen wie der Ü40-Beat-Club oder die Jazz-Jam-Sessions sollen trotz Ende der Disco weitergeführt werden. Wo, sei noch unklar.

Eine Ära geht zu Ende

Die Idee, 1968 im Westen der Stadt ein Tanzlokal zu eröffnen, hatte Karlmann Reich von der Firma Reich Gaststättenbetriebe, an der auch sein Bruder Hansjörg beteiligt war. Gepachtet hat er die Lokalität von der ehemaligen Aalener Grünbaum-Brauerei, der heute noch das Gebäude samt Grundstück gehört.

Obwohl Reich eigentlich Architekt war, war er der Gaststättenkönig in Aalen, der unter anderem auch die Tenne oder den Pub betrieben hat, sagt Wolfgang Fausel. Reich hatte auch die Idee zu der Inneneinrichtung, der der Bottich seinen Namen verdankt. Dazu gehörten etwa die zur Sitzgelegenheit umfunktionierten Gärbottiche, die im Zuge der Renovierung des Bottich im Jahr 1982 durch modernere Sitzgelegenheiten ersetzt wurden.

Einrichtungstechnisch hat sich in den vergangenen fast 40 Jahren nichts mehr getan. „Doch dieser Retro-Style kam bei den Besuchern ebenso an wie Veranstaltungen, die an Zeiten im einstigen Disco-Pub oder in der ehemaligen Tenne erinnerten“, sagt Fausel.