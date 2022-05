Aus Neunstadt ins Nationaltrikot

Die 15-jährige Neunstadter Tischtennisspielerin Amelie Fischer wechselte altersbedingt vor dieser Saison von den Mädchen U 15 (unter 15 Jahre) zu den Mädchen U 18. Da sie damit bei den nationalen Vergleichen nun zu den Jüngeren bei den U 18 gehört, war eine Prognose schwierig, zumal die letzten Ausspielungen bei U 15 der Pandemie zum Opfer gefallen sind.

Anhand der letzten Ergebnisse wurde die in der Jugend für den TSV Untergröningen startende Fischer vom DTTB für das Top 48 der Mädchen U 18 vornominiert und musste sich somit nicht über das Baden-Württembergische Top 12 qualifizieren. Am Ende des Turniers in Göttingen stand ein nicht unbedingt erwarteter neunter Platz zu Buche.

Beim Top 24 der Mädchen U 18 in Bergisch Gladbach konnte die Neunstadterin sich nochmals deutlich steigern und wurde erst im Halbfinale von der Mannschaftseuropameisterin und späteren Siegerin Mia Griesel (TSV Lunestedt) gestoppt. Im Platzierungsspiel um Platz drei unterlag Fischer anschließend Sofia Stefanska (TTK Großburgwedel) und verpasste somit knapp das Podest. Zunächst noch etwas traurig, aber nach ein paar Minuten konnte sie sich dennoch über einen starken vierten Platz freuen. Das anschließende Top12 musste auf Grund der Corona-Pandemie vom DTTB abgesagt werden.

Für ihre Ergebnisse wurde Fischer mit der Nominierung für den internationalen WTT Youth Contender der Mädchen U 17 in Metz/Frankreich vom Deutschen Tischtennisbund belohnt. Im Nationaltrikot spielte sie sich bis ins Achtelfinale, wo sie der Portugiesin Maria Santa unterlag. Mit ihren erspielten 40 Weltranglistenpunkte liegt sie aktuell in der Weltrangliste U 17 auf Position 322. Bei den Deutschen Meisterschaften U 18 in Chemnitz wartete auf Fischer eine schwere Auslosung in Gruppe 1 mit Naomi Pranjkovic, die zuletzt noch in den Play-Offs der 1. Damen-Bundesliga mit dem SV DJK Kolbenmoor aktiv war.

Nachdem Fischer zuvor ihre beiden anderen Gruppenspiele mit jeweils 3:0 gegen Carina Ludwig (SV Friedrichsgabe) und Faustyna Stefanska (MTV Engelbostel-Schulenberg) gewonnen hatte, war das weiterkommen schon sicher und im Spiel gegen Pranjkovic ging es dann „nur“ noch um den Gruppensieg. Nach schwierigem Start fand Fischer in Satz drei besser ins Spiel und konnte diesen knapp für sich entscheiden. Im vierten Satz hatte Fischer zwar einen Satzball, konnte diesen jedoch nicht verwerten und unterlag mit 14:12. Somit traf Fischer in der ersten Hauptrunde auf eine Gruppensiegerin.

Es wartete mit Katharina Bondarenko-Getz (SV Schott Jena) eine Spielerin, die bereits auf Erfahrungen aus der 2. Bundesliga zurückgreifen kann. Das Spiel wackelte nur im dritten Satz den Fischer in der Verlängerung abgeben musste, jedoch konnte sie den vierten Satz wieder souverän mit 11:3 gewinnen. Spannend wurde es dann im Achtelfinale (ab hier wird auf vier Gewinnsätze gespielt), als ihr Josephina Neumann (TSV 1909 Langstadt) gegenüberstand. Neumann wechselt zur kommenden Saison zum Deutschen Meister TTC Berlin eastside in die 1. Bundesliga und wird dort vermutlich zur jüngsten Bundesligaspielerin. In einem Krimi konnte sich Fischer mit 4:3 Sätzen durchsetzen. Am Finaltag stand Fischer wieder einmal der 2. Liga-Spielerin Mia Griesel gegenüber. Nach 0:2 Rückstand konnte sich Fischer wieder auf 2:2 herankämpfen und unterlag schließlich mit 2:4, was den fünften Platz bei den Deutschen Meisterschaften bedeutete. Im Mixed konnte sich Fischer mit Partner Jonathan Fuchs (DJK Sportbund Stuttgart) auf Platz neun spielen.

In der Regionalliga Damen Südwest konnte Fischer im vorderen Paarkreuz der 2. Mannschaft der TTG Süßen 13 Einzel für sich entscheiden. Höhepunkt im Mannschaftsspielbetrieb waren zweifelst ohne die ersten Einsätze für die 1. Mannschaft in der 3. Bundesliga Süd der Damen. Den ersten Sieg feierte Fischer im Doppel gegen die DJK SB Landshut zusammen mit Katharina Sabo und den ersten Einzelsieg konnte sie in Wombach erspielen.