Aus Industriebrache wird attraktive Stadtlandschaft

Noch ist das ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk und Baustahlgelände eine Industriebrache, doch in naher Zukunft werden hier rund 460 Menschen wohnen und zahlreiche Mitarbeiter beschäftigt sein. Seit 1. Januar ist die Stadt Aalen im Besitz des 41 000 Quadratmeter großen Geländes. Für 2,5 Millionen hat sie es von der Firma Aurelis Real Estate erworben. Gestern fand in einer der historischen Hallen der ehemaligen Ausbesserungswerkstatt die symbolische Schlüsselübergabe zwischen Oberbürgermeister Martin Gerlach, Baubürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler und Bernhard Mündler, Vertriebsmitarbeiter von Aurelis, statt.

Mix aus Wohnen und Gewerbe

So wie vor über hundert Jahren das Eisenbahnausbesserungswerk die Entwicklung der Stadt für Jahrzehnte geprägt hat, wird das Stadtoval die Stadtentwicklung Aalens nachhaltig beeinflussen. Ziel der Bebauung ist eine Mischung aus stadtnahem Wohnen und Gewerbe mit besonderer Ausrichtung auf unternehmensnahe Dienstleistungsbetriebe. Das Wohngebiet soll durch einen Büro- und Dienstleistungsriegel zu den Bahngleisen hin abgeschirmt werden, erläuterte Heim-Wenzler das Bebauungskonzept für das Gesamt-Areal, das zusammen mit dem ehemaligen Gaskessel-Gelände der Stadtwerke und dem von der Firma Pelo gekauften einstigen Lokschuppen mit 6,5 Hektar so groß ist wie die Altstadt von Aalen. „Der Höhenunterschied zur Braunenstraße wird ausgeglichen und das Gelände terrassiert“, informierte Heim-Wenzler.

Die ungebrochene Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum könne, so Gerlach, mit dem Stadtoval befriedigt werden. Vorteile seien unter anderem der direkte Anschluss an den Bahnhof und Busbahnhof sowie die Nähe zur Innenstadt. Altlasten seien auf dem Gelände nicht gefunden worden. Insofern könne die Stadt nun mit beherrschbarem Risiko an die Weiterverwertung gehen.

Die Mietverträge zwischen Aurelis und den übrig gebliebenen Nutzern eines Teils der Baustahl-Gebäude laufen Ende 2013 / Anfang 2014 aus (wir berichteten). Dann werden hier auch die Bagger anrollen. Alle im Freien stehenden Anlagen werden abgebaut und auch alle Baustahl-Hallen abgerissen. Lediglich das ehemalige Verwaltungsgebäude bleibt erhalten. Ob dieses im Besitz der Stadt bleibt oder an einen Investor veräußert wird, ist derzeit noch unklar und hänge von der weiteren Planung ab. In den historischen Räumlichkeiten vorstellbar seien unterschiedliche Nutzungen – anbieten würden sich diese als Veranstaltungsort für kulturelle Events. Auch der Einzug des Stadttheaters oder eines Museums wäre möglich, formulierte Gerlach ein paar Ideen.

Aurelis übernimmt Abbruch

Den oberirdischen Abbruch der Gebäude und die Entsorgung von Schadstoffen übernimmt Aurelis. Anschließend wird die Fläche wiederaufbereitet und das Gelände in einem ersten Abschnitt erschlossen. Ab 2015 könnten hier bereits die ersten Gebäude entstehen. Die Stadt will das Grundstück nicht selbst bebauen, sondern wieder veräußern, um, so Heim-Wenzler, am Ende auf Null rauszukommen,

Bis Anfang 2014 bietet die Stadt im Stadtoval gewerbliche Zwischenmietungen an. Interessierte können sich beim Wirtschaftsbeauftragten der Stadt, Wolfgang Weiß, Telefon 07361 / 52-1129, melden.

Den Kaufpreis zahlt die Stadt in drei Raten

Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts hat das Eisenbahnausbesserungswerk auf dem Gelände eine Epoche der wirtschaftlichen Stagnation beendet. Nachdem die Firma Baustahlgewebe im Jahr 2000 ihre Aktivitäten auf dem Areal einstellte, hat sich das Gebiet zu einer Brache entwickelt. 2003 übernahm die ehemalige Bahntochter Aurelis das Gelände und es zeichneten sich erste Ideen für eine bahnfremde Nutzung an. Auch die Stadt signalisierte bereits damals Interesse an einer zukunftsfähigen Nutzung. Bestrebungen, mit Aurelis, der Deutschen Bahn und den Stadtwerken die brache Fläche in eine neue städtebaulich und wirtschaftliche nachhaltige Nutzung zu überführen, gab es seit 2005. Es folgten ein Perspektivworkshop, eine Machbarkeitsstudie, Potenzialanalysen und 2010 ein städtebaulicher Ideenwettbewerb, aus dem das Büro „Wick & Partner Architekten, Stadtplaner“ mit dem Büro „Lohrberg Stadtlandschaftsarchitektur“ als Sieger hervorgegangen ist. Parallel dazu wurde das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht und 2006 die Aufnahme in das Sanierungsprogramm „Stadtumbau West“ erreicht.

Nach langen Verhandlungen hat die Stadt das Gelände für 2,5 Millionen Euro von Aurelis erworben, der Gemeinderat hatte im Sommer 2012 hierfür die Weichen gestellt. Den Kaufpreis wird die Stadt bis 2014 in drei Raten an Aurelis zahlen.

Jetzt müssen das Planungsrecht auf der Grundlage des Wettbewerbs geschaffen und das Förderprogramm Stadtumbau West fortgesetzt werden. Es werde, so Baubürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler, ein städtebauliches Feinkonzept und daraus ein Bebauungsplan erarbeitet. Hierbei werde auch geklärt, wie eine attraktive Anbindung an die Altstadt aussehen kann und wie die Baufelder abschnittsweise erschlossen werden können. Mit dem Planungsrecht entstehe dann Rechtssicherheit für alle Investoren.