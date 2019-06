Aus Fanta 4 werden vorerst VfR 6

Das Amtsgericht Ravensburg hat Bürgermeister Roland Haug am Freitagmittag wegen Falschaussage vor Gericht schuldig gesprochen. Richterin Rebecca Hutt sah es als erwiesen an, dass Haug im Hoßkircher Mordprozess nicht die Wahrheit gesagt hatte. Sie verhängte die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe von 150 Tagessätzen zu je 150 Euro, also 22.500 Euro. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision oder Berufung eingelegt werden.

Im Februar 2018 hatte Haug im Hoßkircher Mordprozess im Landgericht eine Aussage gemacht.