Aus Dresden etwas mitnehmen

Trainerwechsel sind im Profigeschäft eigentlich nichts Besonderes. Der bei Dynamo Dresden hat Frank Schmidt „schon überrascht“. Schmidt und der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim treten an diesem Sonntag um 13.30 Uhr schließlich in Dresden an und muss diese markante Änderung im Blick haben. Dynamo tauschte unter der Woche Uwe Neuhaus aus, für ihn sitzt Interimstrainer Cristian Fiel auf der Bank.

Doch in erster Linie schaut FCH-Coach Schmidt auf seine Mannschaft, die nach zwei Unentschieden ja in der Liga auch gewinnen will. „Wir haben uns in den bisher gespielten drei Partien gesteigert und waren in den beiden Ligaspielen gegen Bielefeld und Kiel näher am Sieg als der Gegner“, erklärt Schmidt. Das 5:2 in der ersten DFB-Pokalrunde beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II sorgte beim FCH für ein Glücksgefühl, nun soll es auch in der Liga klappen. „Wir haben jetzt die Chance in Dresden nachzulegen und wollen dort unbedingt etwas mitnehmen. Klar ist, dass am Sonntag alles möglich ist und wir dort eine Chance haben“, merkt Schmidt an.