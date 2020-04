Aus der Historie: Der VfR-Torheld gegen den 1. FC Köln

Cidimar Rodrigues da Silva, genannt „Cidimar“, einer der Aufstieghelden des VfR Aalen in der Saison 2011/2012, blickt in „Das war ein Spiel“ in loser Reihenfolge für die „Aalener Nachrichten“/“Ipf- und Jagst-Zeitung“ auf besondere Spiele in der 2. und 3. Liga zurück. Er lebt heute noch mit seiner Frau und zwei Kindern in Aalen.