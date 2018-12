Aus dem Sozialpass wird die Spionkarte

Fast 7000 Aalener haben im vergangenen Jahr den Familien- und Sozialpass genutzt. Mit ihm gibt es Ermäßigungen, manchen Eintritt sogar gratis oder einen Zuschuss fürs Schullandheim. Jetzt hat der Gemeinderat einstimmig eine Neuauflage beschlossen. Ab kommenden Juli kommen noch mehr Familien und Alleinstehende mit dem Pass, der dann „Spionkarte“ heißen soll, in den Genuss von Vergünstigungen. Vorberaten war die Sache bereits, bei den Einkommensgrenzen war ein Kompromiss vereinbart worden. Die Grünen legten da noch eine Schippe drauf und konnten sich durchsetzen.

Vor fast 40 Jahren hatte der damalige Gemeinderat den Familienpass beschlossen, gut zehn Jahre später wurde der Name in Familien-und Sozialpass umgewandelt. 1995 waren erstmals Einkommensgrenzen festgelegt, danach gab es immer wieder Ergänzungen. Zuletzt wurde 2017 die Mobile Eisbahn im Greut mit aufgenommen in den Pass. Für Oberbürgermeister Thilo Rentschler ist es ein gutes interkommunales Zeichen, dass sich die Gemeinde Essingen an den Pass drangehängt hat und kann sich gut weitere Gemeinden vorstellen, die diesem Beispiel folgen.

Für Michael Fleischer (Grüne) ist die Neukonzeption eine umfassende Reform. Besonders begrüßte er, dass das Angebot auf Alleinstehende und Paare ausgeweitet wird und Vergünstigungen für die Musikschule oder Explorhino inkludiert sind. Allerdings hat seine Fraktion ein Problem damit, dass Familien mit geringerem Einkommen etwas runterfallen. Deshalb der Antrag: Den Pass soll eine dreiköpfige Familie mit einem Bruttoeinkommen von 46 000 Euro bekommen (geplant waren 42 000 Euro), ein vierköpfiger Haushalt bei einem Bruttoeinkommen von 52 000 Euro und dann weiter in 6000-Euro-Schritten pro Kind.

Ein deutliches und starkes Signal

Andrea Hatam (SPD) hatte daran erinnert, dass ihre Fraktion die Neukonzeption angeregt und beantragte hatte. Dass der Gemeinderat vor 40 Jahren den Pass einführte, sei eine sehr kluge Entscheidung gewesen. Gut sei nun auch, dass jetzt auch Alleinstehende mit geringem Einkommen von ihm profitierten. Über den Namen Spionpass könne man aber trefflich streiten. Für Thomas Wagenblast (CDU) ist die der künftige Spionpass ein „deutliches Bekenntnis zur Familienfreundlichkeit unserer Stadt“, und die Anhebung der Einkommensgrenzen ein deutliches und starkes Signal. Bernhard Ritter (Freie Wähler) verwies auf die Arbeitsgruppe, in der alle das Beste wollten für Familien mit geringem Einkommen und er kündigte an, dem Grünen-Antrag zu folgen.

Leider, so Roland Hamm (Die Linke/pro Aalen), werde die Zahl der Familien mit schmalem Einkommen immer größer. In Bopfingen etwa sei jedes zehnte Kind von Kinderarmut bedroht. Er forderte eine höhere Zuweisung von Bund und Land an die Kommunalpolitik für ihre sozialen Aufgaben.