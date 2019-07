Aus dem reichen Füllhorn der Natur

An jenem für Reinhard Hübler so schicksalsträchtigen Tag schrieb ein pflichtbewusster Beamter in seinen Polizeibericht, den die Zeitungen nicht minder pflichtbewusst abdruckten: „Leichenfund im Park“. Und auch wenn sich das Ermittlungsergebnis als Irrtum erweisen sollte, wohnte der Meldung im Nachhinein gesehen ein gewisser, wenn auch hoch umstrittener Wahrheitsgehalt inne.

Es war Winter, die Luft feucht und eiskalt, als Hübler, damals ein jugendlicher Internatsschüler in der Pfalz, sich von einem Besuch bei Freunden auf den ...