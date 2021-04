Aus dem Laden Dr. Fair Fashion wird eine Corona-Teststelle

Wo vor dem Lockdown noch Kleider und Schuhe verkauft worden sind, werden künftig Antigen-Schnelltests angeboten. Ab nächster Woche verwandelt sich der Laden Dr. Fair Fashion am Aalener Marktplatz in eine Teststelle. Betrieben wird diese von dem Aalener Murat Onay, der vielen noch als Betreiber des ehemaligen Vodafone-Ladens im Reichsstädter Markt oder als Mitbetreiber der ehemaligen Gastronomie „Sancho“ am ZOB in der Bahnhofstraße ein Begriff ist.

Eigentlich ist der in Aalen geborene 42-Jährige als Regionalleiter in der Vermarktung bei einem Telekommunikationsdienstleister angestellt. Doch nebenher sei es ihm wichtig, in der Bekämpfung der Pandemie seinen Teil beizutragen. Und gerade Tests seien derzeit immens wichtig, um auch dem Einzelhandel und der Gastronomie wieder eine Chance auf eine Öffnung zu geben, sagt er. Bereits seit geraumer Zeit bietet Murat Onay Testmöglichkeiten bei größeren Konzernen im benachbarten Bayern an. Und die Nachfrage sei riesig. Um auch seine Heimatstadt Aalen im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen, sei die Idee geboren worden, dort ein Bürgertestzentrum aufzumachen.

Auf der Suche nach einem geeigneten Standort habe ihm der Citymanager Reinhard Skusa unter die Arme gegriffen und den Kontakt zu Uli Riegel, Inhaber von Dr. Fair Fashion, vermittelt. Da der Laden am Marktplatz neben dem Café Podium noch vor dem Lockdown im November vergangenen Jahres wegen eines Wasserschadens leer geräumt werden musste und die Ware seither in dem zweiten Laden von Uli Riegel, Dr. Fashion in der Mittelbachstraße, deponiert sei, habe sich dies angeboten. „Da es überdies nach wie vor keine Perspektive gibt, wann ich wieder regulär öffnen darf, habe ich der Zwischennutzung zugestimmt“, sagt Uli Riegel, der die Testaktion von Murat Onay super findet. Die Zwischenvermietung sei bis Ende August vorgesehen. Im September möchte er, so Gott oder die Politik wollen, sein Geschäft am Marktplatz allerdings wieder aufmachen.

Bis es soweit ist, wird Murat Onay gemeinsam mit seiner Frau die Teststelle in den Räumlichkeiten betreiben. Beide seien von Ärzten intensiv auf die Durchführung der Tests geschult und zugelassen worden. Sollte der Andrang der Bürger größer denn erwartet sein, werde der 42-Jährige zusätzliches Personal akquirieren. Die für die Bürger einmal pro Woche kostenlosen Tests, die in einer der Umkleidekabinen des Ladens abgewickelt werden sollen, bezahlt Onay erst einmal aus eigener Tasche. Abgerechnet werde am Ende mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.

Die Teststelle soll Mitte nächster Woche ihre Pforten öffnen Die Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr seien je nach Bedarf variabel, sagt Onay. Anmelden könnten sich die Bürger online. „Bei einer Registrierung erhalten diese einen QR-Code, den sie bei uns vorzeigen müssen.“ Möglich sei es auch, direkt in die Teststelle zu kommen. Dann müssten allerdings Wartezeiten in Kauf genommen werden. „15 Minuten nach dem Test bekommen die Bürger entweder via E-Mail oder persönlich ein Zertifikat ausgestellt, das über das Ergebnis Aufschluss gibt“, sagt Onay

Neben den zahlreichen Testmöglichkeiten, die die Stadt Aalen bereits anbietet, findet es der Citymanager Reinhard Skusa positiv, dass jetzt auch von privater Seite aus ein Engagement vorhanden ist, Tests anzubieten. „Das hilft uns bei einer Wiederöffnung der Betriebe ungemein weiter.“