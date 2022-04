Aus Café Luther wird Pop-up-Store

Vor dreieinhalb Jahren hat Peter Baur das Café Luther eröffnet. Dann kam Corona. Etwa ein Jahr lang nutzte der Kreisverband der Partei „Die Basis“ das Café am Alten Kirchplatz für seine Treffen. Am Samstag eröffnete hier die Inhaberin des Ladens La Boutique, Inge Drabek, einen Pop-up-Store. Zwei Monate lang möchte sie die Räumlichkeiten im „Luther“ nutzen und hier Mode und Schuhe der vergangenen Saison zu Schnäppchenpreisen anbieten. Im Juni soll das Café Luther unter neuer Regie wieder seine Pforten öffnen, kündigt der bisherige Inhaber Peter Baur auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ an.

Ende 2018 hat sich der Aalener Peter Baur seinen Traum von einem eigenen Café erfüllt. Am Nikolaustag eröffnete er sein „Luther“ im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes gegenüber der Stadtkirche, das er im Jahr 2007 von der Familie Mallwitz erworben hat. Mit dem Auszug des Blumenladens von Elke Fritz war der Weg frei, um hier sein eigenes Projekt zu verwirklichen. Der Start sei gut verlaufen, sagt Baur. Doch dann kam Corona.

Wie auch alle anderen Gastronomen musste er Ende März 2020 im Zuge des Lockdows schließen. Nach der Wiedereröffnung Anfang Juni seien die Umsätze massiv eingebrochen. Neben der Angst der Bürger vor Corona haben auch Veranstaltungen wie die Reichsstädter Tage gefehlt, sagt Baur. Seinem Vorhaben, gemeinsam mit seiner Tochter und ihrem Freund das Konzept des Cafés zu ändern und die Speisekarte um Suppen und Kleinigkeiten wie „Briegelschmiere“ zu erweitern, habe der zweite Lockdown im Dezember 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach diesem habe er sein Café auch angesichts von Personalmangel nicht mehr aufgemacht. Jeden Montag fanden hier seit Anfang vergangenen Jahres allerdings Treffen des Kreisverbands der Partei „Die Basis“ statt.

Diese Treffen gibt es nicht mehr. Vielmehr hat jetzt Inge Drabek, die seit 33 Jahren das Geschäft La Boutique am Kirchplatz betreibt, die Räumlichkeiten in Beschlag genommen. Am vergangenen Samstag eröffnete sie hier ihren Pop-up-Store. In diesem verkauft sie bis Ende Mai Ware der vergangenen Saison in Form von Mode und Schuhen zu günstigen Preisen. „Neben Jacken, Pullis und Strickware gibt es hier auch Frühjahrs- und Sommerware“, sagt Drabek.

Zwei Jahre Corona und damit einhergehend mangelnder Umsätze haben auch die in Aalen bekannte Einzelhändlerin und Geschäftsfrau gebeutelt. Um bislang nicht verkaufte Restbestände vom vergangenen Jahr zu verkaufen, sei sie auf die Suche nach einem Ladenlokal in Aalen gewesen. Denn für bislang nicht verkaufte Ware sei neben der aktuellen Kollektion in ihrem Geschäft La Boutique kein Platz.

Fündig geworden sei sie im Café Luther, das seit eineinhalb Jahren für die Öffentlichkeit geschlossen ist. Von ihrer Idee sei der Inhaber des Lokals und Besitzer des Gebäudes, Peter Baur, begeistert gewesen. Auch im Mietpreis sei er ihr entgegengekommen. Überdies sei die Lage in unmittelbarer Nähe zu ihrem Laden La Boutique ideal. „So kann ich immer wieder vom Geschäft in den Pop-up-Store hinübergehen, um nach dem Rechten zu sehen“, sagt Drabek, die für diesen allerdings eine Mitarbeiterin eingestellt habe, die von Teilzeitkräften unterstützt werde.

Im Café Luther selbst sei nichts verändert worden. Die stylische Location sei lediglich um witzige Dekoartikel ergänzt worden, die dem innovativen Modekonzept von „La Boutique“ entsprechen würden. Mit ihrem Pop-up-Store, der mittwochs bis freitags von 10 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet hat, möchte Drabek auch Kunden anziehen, die ansonsten nur selten den Weg in ihr alteingesessenes Geschäft finden würden und nunmehr die Möglichkeit hätten, Markenware zu günstigen Preisen einzukaufen. Verköstigt würden diese während des Shoppens auch mit Kaffee, Butterbrezeln oder einem Prosecco. Die Einnahmen würden in eine aufgestellte Spendenkasse fließen. Der gesammelte Betrag werde Flüchtlingen in der Ukraine zugutekommen, sagt Drabek.

Bis Ende Mai wird sie hier ihren Pop-up-Store betreiben. Dann möchte Peter Baur die Fläche wieder als Café beleben. Er selbst, der mit seiner Massagepraxis genügend zu tun habe, werde allerdings nicht mehr als Geschäftsführer tätig sein. Auf der Suche nach einem Nachpächter habe er viele Anfragen erhalten. Einen asiatischen Imbissladen möchte er hier allerdings ebenso wenig haben wie ein Solarium oder eine „Schnapsbar“. Vielmehr soll sein „Luther“ wie bislang unter demselben Namen und dem gleichen Konzept weiterbetrieben werden. Einen Interessenten oder eine Interessentin, die das Café in seinem Sinne weiterführt, habe er bereits an der Hand. Um wen es sich dabei handelt, will er noch nicht verraten. Frühestens Ende April wolle er die Katze aus dem Sack lassen. Nur so viel: Der oder die habe viel Erfahrung in Sachen Gastronomie, so dass die Wiederöffnung des „Luther“ wie eine Bombe einschlagen werde.