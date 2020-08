Auracher und Feisthammel gegen die alte Liebe

Wenn im Fußball-Achtelfinale an diesem Mittwoch der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen den Oberligisten Stuttgarter Kickers empfängt, dann ist das für zwei Essinger Akteure eine ganz besondere Partie. Die beiden Innenverteidiger Tobias Feisthammel und Patrick Auracher sind in diesem Sommer von den Kickers ins Schönbrunnenstadion gewechselt und bilden seit dieser Vorbereitung gemeinsam mit Yamoussa Camara eine bislang bombensichere Defensive. Einige Zeit länger dabei ist Erman Kilic, der ebenfalls von den Kickers gewechselt war.

An diesem Mittwoch, da sind sich die beiden Abwehrasse aber einig, muss die Freundschaft zu den Landeshauptstädtern über 90 oder vielleicht auch 120 Minuten ruhen. „Das wird ein schönes Spiel für uns, das ist meiner Meinung nach auch ein Bonusspiel. Da brauchen wir einen überragenden Tag, wenn wir gegen die Kickers etwas reißen möchten“, sagt Auracher, der nach wie vor bei den Kickers im Nachwuchs-Leistungszentrum tätig ist, den kommenden Gegner gut kennt und ihn auch in der Vorbereitung schon beobachtet hat. Auch Feisthammel gibt zu, dass dieses Duell durchaus ein spezielles für ihn sei. Er, der die Stuttgarter im vergangenen Jahr noch als Kapitän aufs Feld geführt hatte.

Zwar seien die Kickers favorisiert und derzeit in guter Verfassung, „aber wenn wir uns in jeden Zweikampf knallen und den Kickers wehtun, wenn wir in den Umschaltmomenten zielstrebiger sind, dann können wir auch den Kickers wehtun. Wir sind der Underdog in diesem Spiel, aber wir spielen zuhause. Jede Chance, die wir bekommen sollten, müssen wir an diesem Tag nutzen“, so Auracher weiter. Der 30-Jährige hat den Großteil seiner Karriere bei den Kickers gespielt, emotional geht dieses Spiel somit nicht einfach an ihm vorbei. Er kenne durchaus noch viele Abläufe, wisse, wie die Kickers den Angriff aufbauen werden oder in welchem Grundsystem sie sich am wohlsten fühlen. „Ich gebe Benni da jede Information, die ich habe. Am Ende aber stehen sich da elf Jungs gegenüber. Die Kickers wissen auch, wie wir spielen, wenn sie sich ein bisschen mit uns befasst haben. Ein Riesenvorteil ist es also nicht, aber es schadet sicherlich auch nicht“, so Auracher. Er freue sich „mega“ auf dieses Duell, das insgeheim auch noch die Extraportion Motivation in der Partie gegen den VfR Aalen gewesen sei, wie Auracher zugibt.

Der 30-Jährige möchte ob des guten Laufs in der Vorbereitung, in der die Defensive schon herausgestochen ist, nicht alles auf sich und Feisthammel reduziert wissen. Perfekt zu den beiden Ex-Stuttgartern passe auch Yamoussa Camara. „Wir drei rocken das zurzeit ein wenig“, sagt Auracher lachend. „Die Umstellung auf die Dreierkette hat unserem Spiel allgemein gut getan.“

Feisthammel geht die Partie relativ entspannt an, es würden auch keine zwei Herzen in seiner Brust pochen. „Ich möchte gegen meine alten Kameraden gewinnen, mit denen ich heute auch noch viel Kontakt habe. Ich kenne die Jungs wirklich gut und deswegen möchte ich auch gewinnen“, so Feisthammel. Auracher und Feisthammel zählen zu den Akteuren, die laut TSV-Trainer Beniamino Molinari perfekt in die Mannschaft passen. Der Charakter der Spieler ist für den Trainer das A und O.

Feisthammel war bei den Kickers Kapitän, hat seine Führungsqualität längst unter Beweis gestellt. „Ich habe schon immer größten Wert darauf gelegt, dass eine Mannschaft auch neben dem Platz zusammenhält. So etwas überträgt sich dann auch auf die Leistung der Mannschaft. Wir sind hierher gekommen und haben versucht, uns zu integrieren und das ist uns auch dank der Mannschaft sehr gut gelungen“, so Feisthammel.

Der 32-Jährige möchte die starke Defensive ebenfalls nicht nur an sich oder seine beiden Nebenmänner festmachen. Auch die Spieler davor würden ihren Teil extrem dazu beitragen, dass Essingen derzeit so kompakt steht. „Da haben wir ja nur noch die Hälfte der Arbeit zu erledigen, das muss man schon auch relativieren“, sagt er schmunzelnd.

Die Kickers seien der klare Favorit, das sieht auch Feisthammel so. Er schätzt sie sogar noch „eine Klasse besser ein als den VfR Aalen“. Man müsse sich im Gegensatz zum Heiningen-Spiel auf jeden Fall steigern, so Feisthammel, da war noch etwas Sand im Getriebe. „In einem Spiel ist immer alles möglich. Wenn man die Positionen eins zu eins durchgeht, werden wir sicherlich nicht komplett untergehen. Wir möchten dieses Spiel gewinnen.“ Und so werden sie es angehen, die Essinger. Und sie werden versuchen, die nächste Überraschung zu schaffen.