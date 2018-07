Was haben Pfahlheim und Augsburg gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch schon bald machen zumindest die beiden sportlichen Aushängeschilder gemeinsame Sache. Vom 13. August nämlich macht die Ferienfußballschule des Bundesligisten FC Augsburg für insgesamt fünf Tage Station beim SV Pfahlheim.

„Natürlich braucht man auch ein bisschen Glück und die richtigen Leute, um an ein solches Event zu bekommen“, sagt Sebastian Rettenmeier vom SV Pfahlheim. Zu verdanken haben die Pfahlheimer die Fußballschule des FC Augsburg auch einem nun ehemaligen Spieler, denn Lukas Ebert wechselt vom Kreisligisten (A-Liga) in die Bezirksliga zum FV Unterkochen.

Ebert stellt Kontakt her

Ebert studiert in Augsburg, verfügt bereits über die B-Lizenz und auch die Kontakte zur Fußballschule des Bundesligisten. „Ohne ihn hätten wir sicherlich keine Chance gehabt“, sagt Rettenmeier. Die Fußballschule ist aber dabei nicht nur eine Chance für die Nachwuchskicker (Jahrgang 2006-2011) sondern auch auch für die Trainer aus der Region.

Angebot auch an Trainer

„Sie können sich hier sicherlich auch das eine oder andere für ihren Trainingsbetrieb abschauen“, so Rettenmeier weiter. Denn trainiert werden die Kinder an den fünf Tagen von ausgebildeten und zertifizierten Trainer des FC Augsburg.

Natürlich haben sich die Verantwortlichen des SV Pfahlheim schon einmal selbst ein Camp der Augsburger angeschaut und sich bereits selbst von dem „guten Klima“ indem die Jungs mit den Trainern arbeiten überzeugt. „Klar freut man sich als Verein, wenn ein Bundesligist ein solches Event auf dem eigenen Platz austragen möchte. Im Prinzip wartet man auf so eine Initialzündung als Verein“, sagt Rettenmeier. Dabei soll das Angebot allerdings nicht nur auf den eigenen Nachwuchs der Pfahlheimer begrenzt sein.

„Natürlich können sich für das Ferienfußballcamp alle anmelden, die Lust dazu haben. Klar gilt das Angebot auch für Mädchen“, so Rettenmeier weiter. Die Anmeldung erfolgt dabei allerdings zentral auf der Homepage der Augsburger. Möglich ist diese für das Camp in Pfahlheim noch bis zum 6. August.

Bislang haben sich rund 20 Kinder angemeldet. Darunter viele aus Pfahlheim, aber auch aus Westhausen oder Schrezheim. Trainiert wird an den fünf Tagen von 10 bis 16 Uhr. Gleich am Morgen erfolgt dabei zunächst ein Techniktraining in Kleingruppen bei denen die individuelle Förderung und das Erlernen von Finten und wichtigen Pass- und Schusstechniken im Vordergrund stehen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wird dann am Nachmittag das Erlernte im Wettkampfmodus und Abschlussspiel umgesetzt.

Sollten sich die Augsburger in diesem Jahr in Pfahlheim wohlfühlen dann könnte die Ferienfußballschule des FCA auch in den nächsten Ferien womöglich wieder Station in Pfahlheim machen. „Angedacht ist es schon“, sagt Rettenmeier und hofft nun aber zunächst auf ein „tolles“ erstes Camp auf der Anlage des A-Kreisligisten.