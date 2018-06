Aufzug am Bahnhof außer Betrieb

Von Montag, 25. Juli, bis Dienstag, 2. August, passt die Deutsche Bahn im Bahnhof Aalen den Aufzug am Bahnsteig Gleis 1 an die neue Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern an. Während dieser Zeit wird der Aufzug abgeschaltet. Parallel dazu werden am Montag, 25. Juli, an den Aufzügen zu den Bahnsteigen Gleise 2/3 und 4/5 die Schachttüren ausgewechselt. Die Aufzüge sind dann jeweils für einige Stunden nicht nutzbar. Mobilitätseingeschränkte Reisende sollten sich insbesondere während des Umbaus mindestens einen Tag vor Reiseantritt an die Mobilitätsservice-Zentrale der Bahn wenden. Diese ist täglich von 6 bis 22 Uhr erreichbar unter der kostenpflichtigen Telefonnummer 0180/6512512, per Fax 180-5159357 (ebenfalls kostenpflichtig) oder per E-Mail an msz@deutschebahn.com.