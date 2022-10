Aufwind-Kinder staunen: Aus ihren Äpfeln wird Saft

Die Kinder und Erzieherinnen des Aufwind-Naturkindergartens haben an der Apfelpressaktion der Sparkassenstiftung Ostalb teilgenommen. An zwei Vormittagen haben die Kinder auf der städtischen Obstwiese fleißig Äpfel gesammelt, auch die Eltern halfen beim Sammeln und Verladen der schweren Apfelsäcke. Mit vollgeladenen Bussen ging es dann nach Fachsenfeld, wo im Schlosspark schon die mobile Saftpresse der Firma „Die Saftmacher“ wartete. Die Kinder konnten staunend zusehen, wie ihre gesammelten Äpfel zerkleinert und der Saft aus ihnen herausgepresst wurde. Nachdem sie den frischen Saft auch gleich probieren durften, war die Freude riesengroß, dass am Ende noch der warme Saft, in Kartons verpackt, mit nach Hause genommen werden durfte.