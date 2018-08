Entgegen der Mitteilung im Wasseralfinger Anzeiger spielt die SHW Bergkapelle am Sonntag, 2. September, nicht an der Erzgrube. Der Auftritt musste aus Termingründen leider abgesagt werden. Zu hören ist die Bergkapelle jedoch am Sonntag, 9. September, auf den Reichsstädter Tagen. Ab 14 Uhr werden Günter Martin Korst und seine Musikerinnen und Musiker auf dem Gmünder Torplatz unterhalten.