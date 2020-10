Auftaktsieg gegen den TSB

Die Handball-Männer 1 der Aalener Sportallianz haben ihr Auftaktspiel in der Bezirksklasse Stauferland am Samstag in der Talsporthalle, ohne Zuschauer, souverän mit 24:21 (14:12) gegen die zweite Mannschaft des Viertligisten TSB Schwäbisch Gmünd gewonnen. So richtig wussten beide Mannschaften nicht wo sie nach dieser langen Pause stehen und so waren wohl alle gespannt wie der Start in die neue Saison ablaufen würde. Nicht zufrieden konnte dann die Coaches Hajo Bürgermeister und Holger Merz mit der Schlussphase sein, als ihren Jungs in den letzten fünf Minuten kein Treffer mehr gelang, den Gästen aber die Ergebniskosmetik zum 24:21 gestattet wurde. Dennoch, der Auftakt ist gemacht und bald wird man ja wieder Zuschauer zu den Heimspielen zulassen können.

ASA: Joshua Roth, Jannik Fink - Leon Bieg(1), Nils Echsler, Daniel Jordan, Florian Kraft (5/2), Marco Scholz, Luka Stützel, Manuel Körber (2), Mario Bleier (7/3), Sebastian Stock (4), Daniel Albrecht (1), Julian Brender (4), Alex Karastergios.