Auftakt zu Hause gegen Wehen Wiesbaden

Der Deutsche-Fußball Bund hat am Donnerstag den Rahmenspielplan für die Drittliga-Saison 2018/2019 veröffentlicht. Der VfR Aalen startet mit einem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden in die neue Spielzeit, das Saisonfinale am 38. Spieltag steigt ebenfalls vor heimischer Kulisse gegen den F.C. Hansa Rostock.

„Wir starten zu Hause und beenden die Saison vor unseren Fans – das ist klasse. Wir freuen uns auf die neue Runde“, so VfR-Chefcoach Argirios Giannikis. Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten Spieltage folgen Anfang nächster Woche.

Die Partien im Überblick:

27.-30.07.2018 VfR Aalen – SV Wehen Wiesbaden

03.-05.08.2018 SpVgg Unterhaching – VfR Aalen

07./08.08.2018 VfR Aalen – FC Würzburger Kickers

10.-13.08.2018 SV Meppen – VfR Aalen

24.-27.08.2018 VfR Aalen – TSV 1860 München

31.08.-03.09.2018 Sonnenhof Großaspach – VfR Aalen

14.-17.09.2018 VfR Aalen – SC Preußen Münster

21.-23.09.2018 Hallescher FC – VfR Aalen

25./26.09.2018 VfR Aalen – Karlsruher SC

28.09.-01.10.2018 FSV Zwickau – VfR Aalen

05.-08.10.2018 VfR Aalen – SC Fortuna Köln

19.-22.10.2018 FC Carl Zeiss Jena – VfR Aalen

26.-29.10.2018 VfR Aalen – 1. FC Kaiserslautern

02.-05.11.2018 Sportfreunde Lotte – VfR Aalen

09.-12.11.2018 VfR Aalen – VfL Osnabrück

23.-26.11.2018 KFC Uerdingen 05 – VfR Aalen

30.11.-03.12.2018 Eintracht Braunschweig – VfR Aalen

07.-10.12.2018 VfR Aalen – FC Energie Cottbus

14.-17.12.2018 F.C. Hansa Rostock – VfR Aalen

21.-23.12.2018 SV Wehen Wiesbaden – VfR Aalen

25.-28.01.2019 VfR Aalen – SpVgg Unterhaching

01.-04.02.2019 FC Würzburger Kickers – VfR Aalen

08.-11.02.2019 VfR Aalen – SV Meppen

15.-18.02.2019 TSV 1860 München – VfR Aalen

22.-25.02.2019 VfR Aalen – SG Sonnenhof Großaspach

01.-04.03.2019 SC Preußen Münster – VfR Aalen

08.-10.03.2019 VfR Aalen – Hallescher FC

12./13.03.2019 Karlsruher SC – VfR Aalen.