Bei der 7:11-Niederlage in Schriesheim haben die Ellwanger Baseballer am 1. Spieltag der Verbandsliga Lehrgeld bezahlen müssen. Bei den Schriesheim Raubritter war aber mehr drin für die Elks. Nun wartet an diesem Sonntag der Heimspielauftakt auf die Virgrund Elks.

Die Elks mussten in Schriesheim zwei Ausfälle kompensieren, weshalb sie um Starting Pitcher Johannes Jakob auf fünf Positionen in der Verteidigung umstellten. Im Angriff konnten die Elks gleich im ersten Inning ihre Strikezone gut kontrollieren und erzwangen gegen die Raubritter zwei Punkte.

Doch Schriesheim konterte geschickt und fand zu häufig die Lücke in der Verteidigung der Elks. Ein schönes Double Play von Justin Heyne und Johannes Schäffler stoppten zwar den Angriff der Raubritter, aber nach dem zweiten Inning lagen die Elks dennoch mit 2:6 zurück. Diesen Rückstand versuchten die Elks aufzuholen. Clemens Eitel konnte im fünften Inning den Spielstand auf 4:6 korrigieren. Doch irgendwie konnten Ellwanger Baseballer an diesem Tage ihr Potenzial nicht komplett abrufen.

Sowohl in der Defense als auch in der Offense war deutlich Luft nach oben. Schriesheim behielt die Ruhe und baute die Führung wieder auf 11:7 aus. In den letzten beiden Innings dominierten die Verteidigungsreihen und so war die erste Niederlage der Elks beschlossene Sache.

Zweimal gegen Freiburg

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) sind die Freiburg Knights zu Gast zum Season-Opener in Ellwangen. Interessanter Weise sind sie danach auch am 1. Mai (15 Uhr) im Pokal nochmals zu Gast in Ellwangen. In beiden Spielen wollen die Elks ihre Heimstärke demonstrieren und hoffen auf zahlreiche Gäste.