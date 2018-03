Aufstieg in greifbarer Nähe

Mit einem verdienten 91:85-Sieg über die TSG Backnang rücken die Basketballer des BSG Aalen zur Tabellenspitze der Kreisliga B3 auf. Bei einem Erfolg über den Tabellennachbarn Croatia Stuttgart Hawks an diesem Samstag käme der Aufstieg in greifbare Nähe.

In einem eng umkämpften und körperbetontem Spiel setzten die Aalener in der ersten Halbzeit alle Spieler ein und gingen mit einer ganz knappen 39:38-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang setzte die BSG mehr auf die Routiniers des Teams, die mit sicheren Schützen und schnellem Umschaltspiel die Führung im dritten Viertel auf neun Punkte ausbauen konnten.

Doch es wurde noch einmal knapp als die Aalener in Foul-Probleme gerieten und daher zwei Leistungsträger zeitweise auf Bank Platz nehmen mussten. So kamen die Backnanger nochmals ins Spiel zurück, trafen einige wichtige Drei-Punkte Würfe und es entwickelte wie schon bei den letzten Heimspielen der BSG ein packender Endspurt in einer punktereichen Partie. Am Ende beweis Aalen neben hohen Einsatzwillen auch die nötige Nervenstärke und konnten so die Führung bis zur Schlusssirene halten.