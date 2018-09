Aufholjagd ohne Erfolg

Die Basketballer des TSV Ellwangen Mustangs mussten am Sonntag bei ihrem Debüt in der Landesliga Nordwürttemberg auswärts gegen den TV Marbach antreten. Die Marbacher gingen als Absteiger aus der Oberliga als Favorit in die Partie – und die Mustangs verloren mit 62:78.

Die ersten Minuten der Begegnung gehörten auch gleich den Gastgebern, die mit zwölf Mann sofort auf 8:0 davonzogen. Die Ellwanger mussten sich erst einmal an das spürbar höhere Tempo gewöhnen. Erst zum Ende des ersten Viertels gelang es den Rückstand zu verkürzen, vor allem durch gute Aktionen in Korbnähe. Das zweite Viertel war dann aber aus Sicht der Mustangs zum Vergessen.

Die Marbacher trafen aus allen Lagen und vorne wollte der Ball einfach nicht durch die Reuse fliegen. Die Konsequenz war ein 30:43-Rückstand zur Halbzeitpause.

Umstellung auf Zonen-Verteidigung

Nach dem Seitenwechsel ging es jedoch so weiter, bis Trainer Klaus Herbert beim Zwischenstand von 52:32 eine Auszeit nahm und auf Zonen-Verteidigung umstellte. In Folge dieser Umstellung starteten die Ellwanger eine furiose Aufholjagd und waren nach wenigen Minuten auf bis zu vier Punkte am Gegner dran. Es entstand ein offener und spannender Schlagabtausch. Erst als im Laufe des letzten Viertels innerhalb von nicht einmal zwei Minuten mit Joe Hoffmann, Sergej Ebers und Michael Diemer gleich drei Spieler der Starting Five mit fünf Fouls auf die Bank mussten, kippte das Spiel Richtung Gastgeber.

Die dünne Bank der TSVler, die mit nur acht Spielern angereist waren, ließ keine Wechselmöglichkeiten mehr zu. Der Rückstand wurde größer und größer, so dass trotz starkem Kampf am Ende eine verdiente 62:78-Niederlage stand.

Schon am kommenden Wochenende aber haben die Mustangs im Heimspiel gegen die Titans Stuttgart die Möglichkeit, ihren ersten Sieg einzufahren. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr in der Buchenberghalle in Ellwangen.