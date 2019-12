Aufholjagd in 125 Sekunden mit Remis belohnt

Das war definitiv ein Punktgewinn für die Bezirksklasse-Handballer der Aalener Sportallianz, das 27:27 gegen die Reserve des Württembergligisten HSG Winzingen-Wissgoldingen-Donzdorf. 125 Sekunden vor Spielende lagen die Jungs von Hajo Bürgermeister und Edwin Stäbler noch mit 23:27 zurück.

Zwei Rückschläge hatten die Coaches schon vor dem Spiel zu verdauen, Alex Karastergios fiel kurzfristig erkrankt ganz aus und Mario Bleier war angeschlagen. Zu Beginn war es ein zähes Ringen. Die Führung wankte dann bis zum 9:9 hin und her, und ob wohl der erst am Freitag reaktivierte Jochen Weinschenk einen Siebenmeter abwehren konnte setzten sich die Gäste dann auf 12:9 ab und nahmen ein 12:10 mit in die Pause.

ASA meldet sich zurück

Nach einem zwischenzeitlichen 23:27-Rückstand mehrere Minuten vor Schluss wurde es dann plötzlich noch einmal wild.

Sieben Sekunden vor Spielende war es dann Julian Brender, der von Linksaußen den Ausgleich erzielte, aber das Spiel war ja noch nicht zu Ende. Eine Sekunde noch auf der Uhr und Freiwurf für die Gäste aus 14 Metern. Der abgefälschte Ball fand dann zwar irgendwie den Weg ins Tor aber da bereits die Schlusssirene ertönt war, zählte der Treffer nicht mehr und die Mannschaften trennten sich 27:27.

ASA: Björn Billepp, Jochen Weinschenk; Jakob Rossaro (5), Nils Echsler, Leon Bieg (1), Dominik Rausch, Daniel Jordan, Florian Kraft (5), Manuel Körber (2), Mario Bleier (5/5), Jonas Kraft (1), Daniel Albrecht (3), Julian Brender (5).