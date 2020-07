Auffahrunfall sorgt für Behinderungen

Ein Auffahrunfall, der sich am Freitagmittag auf der B29 ereignet hat, hat für Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen gesorgt. Eine 45-jährige Autofahrerin war gegen 12.30 Uhr im zähfließenden Verkehr in Richtung Aalen unterwegs, als sie nach dem Verteiler Iggingen aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr fahrenden Wagen einer 49-Jährigen auffuhr. Beide Frauen verletzten sich dadurch leicht und wurden vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf 18 000 Euro beziffert. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle durch die Polizei geregelt.