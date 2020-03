Auffahrunfall mit Blechschaden in der Industriestraße

Einen Auffahrunfall hat am Dienstagnachmittag eine 25-jährige Autofahrerin in der Aalener Industriestraße verursacht. Laut Polizeibericht fuhr sie gegen 14.25 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Wagen eines 46-Jährigen auf, der verkehrsbedingt an der Einmündung zur Burgstallstraße angehalten hatte. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.