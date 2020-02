Auffahrunfall mit 15 000 Euro Schaden

In der Robert-Bosch-Straße ist ein 65-jähriger Pkw-Fahrer am Montag gegen 15 Uhr kurz vor der Kreuzung Robert-Bosch-Straße/Felix-Wankel-Straße auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw aufgefahren und hat diesen noch auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Anschließend verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und beschädigte dabei noch ein weiteres Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf rund 15 000 Euro beziffert.