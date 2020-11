Auffahrunfall in der Friedhofstraße

Rund 4000 Euro Schaden hat es gegeben, als ein 55-jähriger Mercedesfahrer auf den Mini einer 51-Jährigen aufgefahren ist. Der Unfall ist am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr passiert. Die Mini-Lenkerin bog von der Bischof-Fischer-Straße nach links in die Friedhofstraße ein. Als sie verkehrsbedingt an einer Fußgängerampel abbremsen musste, fuhr ihr der nachfolgende Mercedes-Lenker auf.