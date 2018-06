Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag um 6.50 Uhr auf der Ziegelstraße gekommen. Ein 59-jähriger Kleinbusfahrer hielt vor der Ampel an der Einmündung Alte Heidenheimer Straße in Aalen.

Eine nachfolgende 20-jährige VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr hinten auf. 3000 Euro beträgt der verursachte Schaden, so die Polizei.