Auferstehen aus Ruinen

Geradezu gespenstisch sieht es derzeit dort aus, wo sich einmal der „KuBa“, Aalens neuer Kulturbahnhof, erheben soll. Das Dach ist komplett verschwunden, vom einstigen Eisenbahnausbesserungswerk steht in Teilen buchstäblich nur noch das Gerippe, stabilisiert durch Stahlstützen. Und die Aufforderung „Mach das Fenster zu, es zieht“ würde hier schlichtweg gar nichts nützen. Vielmehr erinnert die Szenerie eher an die letzten Reste einer Burgruine. Doch das hat so alles seinen Sinn.

Denn der künftige Kulturbahnhof wird einmal architektonisch eine spannende Symbiose aus Alt und Neu sein, wie Aalens Bau- und Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle erklärt.

Am nördlichen, vom Brand im März 2014 nicht betroffenen und gut erhaltenen Trakt, neben der Rad- und Fußgängerunterführung Düsseldorfer Straße, werden die alten Außenwände auch künftig eine tragende Funktion haben. Lediglich das alte Dach, das sich als wenig stabil erwiesen hatte, wird durch eine neue Dachkonstruktion „im alten Stil“, wie Steidle sagt, ersetzt werden. Im Wesentlichen bleibe dieser Trakt somit erhalten, wie er ist.

Beim mittleren Teil des alten Eisenbahnwerks, der vom Brandschaden am meisten betroffen war, können sich auch künftig die jetzt noch stehenden Teile der alten Gebäudehülle selbst tragen. Mehr allerdings schaffen sie nicht. Für die künftige Nutzung innen wird hinter der alten Fassade deshalb eine völlig neue Tragkonstruktion eingezogen werden.

Bleibt noch der südliche Trakt, bei dem sich nach eingehenden Untersuchungen die alten Wände größtenteils als nicht mehr haltbar herausgestellt hatten. Mit einer neuen Stahlbetonkonstruktion werde man hier, wie es Steidle nennt, die alten „Mauerlagen“ nachfahren und dabei die alten architektonischen Raster und Rhythmen mit neuen Materialien aufnehmen. Ganz bewusst werde man an diesem Trakt dann sehen, „dass es etwas Neues ist“, so Steidle.

Und durch diese Mischung aus alten und neuen Bauteilen, so ist er überzeugt, werde man auch in Zukunft die Historie des alten Eisenbahnausbesserungswerks am neuen Kulturbahnhof ablesen können.

Zeigen, was früher hier war

Steidle spricht von der Identifikation eines Gebäudes mit einem bestimmten Ort. „Wir können damit kommenden Generationen zeigen, was es früher hier gab.“ Zumal alles, was mit der Eisenbahn zu tun habe, Teil eines reichen Erbes und einer stolzen Tradition der Stadt sei. Schließlich sei Aalen mit der Industrialisierung und, damit verbunden, mit der Eisenbahn groß geworden. Weshalb man auch ganz bewusst die einst an das alte Eisenbahnwerk angebauten Baustahl-Hallen abgerissen habe, um sich ganz auf die Ursprungshistorie des Bauwerks zu konzentrieren.

Seit November wird im künftigen „KuBa“ gearbeitet, nachdem der Gemeinderat die ersten Gewerke vergeben hatte. Im Februar sollen, sofern es die Witterung zulässt, die Rohbauarbeiten beginnen. Derzeit wird der Einbau der Aufzugschächte sowie der Blitzschutz- und Erdungsanlagen vorbereitet. Die Gebäudesubstanz wird dann mit Stahlverstrebungen weiter gesichert und verstärkt. Danach müssen der Gerüstbau und die Fassadensanierung ausgeschrieben werden. Diese Arbeiten sind für das dritte Quartal diesen Jahres eingeplant.