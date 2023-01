Aufbruch ins Wintertrainingslager: Heidenheim hebt ab

An diesem Donnerstag hat die Profimannschaft des 1. FC Heidenheim ihre Reise ins Wintertrainingslager nach Algorfa angetreten. Im Süden Spaniens sind für das Team von Cheftrainer Frank Schmidt, während des Aufenthalts bis zur Rückreise am 22. Januar, jede Menge Trainingseinheiten und gleich mehrere Testspiele geplant.

Schon um 6.40 Uhr am Donnerstagmorgen hob der Flieger mit dem FCH-Tross an Bord von Memmingen aus in Richtung der iberischen Halbinselab. Die Ankunft in Algorfa, rund 45 Kilometer von Alicante entfernt, gegen Mittag geplant. Nach dem Check-In und dem gemeinsamen Mittagessen steht bereits am Nachmittag die erste Trainingseinheit an.

Am Freitag wiederum wartet mit Viktoria Pilsen, Tabellenführer in Tschechien und Dauergast in den europäischen Wettbewerben, gleich der erste Härtetest. Anpfiff gegen den sechsfachen Meister wird um 15 Uhr in Benidorm sein. Am kommenden Montag, dem dann fünften Trainingslager-Tag in Algorfa, werden die FCH-Profis in Alicante gegen CFR Culj (15 Uhr), den aktuell Zweitplatzierten der 1. rumänischen Liga, testen.

Bevor der FCH-Tross am Sonntagmorgen, 22. Januar, wieder die Rückreise nach Heidenheim antritt, soll außerdem zum Ende des Trainingslagers hin noch ein weiteres Testspiel absolviert werden. Gegner, Ort und Uhrzeit hierzu stehen aktuell noch nicht fest.

Dem 29 Spieler umfassenden Trainingslager-Kader gehören, mit Ausnahme von Elidon Qenaj (Reha nach Knie-OP) und Christopher Negele (aktuell bei der U 19), alle FCH-Profis an - ergänzt durch Torhüter Frank Feller, Linksverteidiger Seedy Jarju und Angreifer Cem Demir aus dem NachwuchsLeistungsZentrum.

Frank Schmidt: „Die Zeit und die idealen Bedingungen nutzen!“

„In Algorfa haben wir perfekte Bedingungen! Wir haben zwei sehr gute Trainingsplätze und ein ruhig gelegenes Hotel, in dem unsere Spieler alle Möglichkeiten haben, um regenerieren zu können. Die Wettervorhersagen sind optimal für die nächsten Tage – es ist einfach ein Top-Gesamtpaket“, erklärt Frank Schmidt die erneute Entscheidung für das La Finca Golf & Spa Resort, es ist das bereits fünfte FCH Wintertrainingslager dort. „Wir werden insbesondere im taktischen Bereich arbeiten. Wenn wir zurückkommen, ist es nur noch eine Woche, bis es mit dem Heimspiel gegen Hansa Rostock in der 2. Bundesliga für uns wieder losgeht. Wir wollen die Zeit und die idealen Bedingungen deshalb nutzen, um an verschiedenen Schwerpunkten zu arbeiten!“

Am Samstag, 28. Januar, um 13 Uhr beginnt die Rückrunde für den 1. FC Heidenheim. Dabei empfängt der FCH den F.C. Hansa Rostock zum Heimspiel in der Voith-Arena.