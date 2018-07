Aufbau für Ostalbcity läuft auf Hochtouren

Die Aufbauarbeiten für die Kinderspielstadt Ostalbcity auf dem Greutplatz laufen auf Hochtouren. Am Montag, 30. Juli, öffnet diese für Kinder zwischen acht bis 13 Jahren ihre Pforten. Bis 10. August erleben 150 junge Aalener, wie das Leben in einer Kommune funktioniert. Sie erfahren, welche Funktion Gemeinderat und ein Bürgermeister haben oder wie wichtig die Polizei ist. Und sie müssen auch richtig arbeiten. In der Gärtnerei werden Blumengebinde hergestellt, in der Schreinerei gibt es Türschilder, die Kunsthandwerker fertigen Schmuck, die Polizei verfasst eine Broschüre gegen Diebstahl und die Tagespresse sitzt an der neuesten Ausgabe der Zeitung.