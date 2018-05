Auf Wiedersehen Betzenberg

Nach aktuellem Stand sieht es so aus, als wenn nur der VfR Aalen in der kommenden Saison das Vergnügen hat, gegen den 1. FC Kaiserslautern antreten zur dürfen. Der 1. FC Heidenheim, so scheint es vor dem vorletzten Spieltag, hat gute Chancen weiterhin in der 2. Bundesliga Fußball zu spielen - und nicht drittklassig. Beim FCK darf der FCH am Sonntag um 13.30 Uhr nochmal antreten.

Und um ein weiteres Treffen auf dem Betzenberg in der kommenden Spielzeit zu vermeiden, macht Frank Schmidt, Trainer der Heidenheimer klar: „Für uns zählt das Maximale zu holen: drei Punkte.“ Nach sieben Punkten in der drei Spielen steht der Zweitligist von der Ostalb mittlerweile besser da, die Abstiegsgefahr ist freilich noch nicht gebannt, nach wie vor ist mehr als die halbe Liga vom Absturz bedroht.

Weitere Punkte sollen schon auf dem altehrwürdigen „Betze“ geholt werden. „Wir wollen unseren Lauf fortsetzen“, erklärt Schmidt. Doch eine „Spaziergang“ werde es in Lautern nicht, merkte der Trainer an: „Das wird knallhart.“ Er geht davon aus, dass der FCK noch „Signale senden“ will. So nach dem Motto: Hallo wir sind noch da.

Am Sonntag werden Kapitän Marc Schnatterer und Abwehrmann Mathias Wittek (beide Muskelfaserriss) fehlen - doch auch ohne sie lief zuletzt offensiv und defensiv ordentlich.